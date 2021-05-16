‘Filistin gösterilerinde Türk solu nerede?’

ALMANYA’da 1980’lerde anti faşist (ANTİFA) örgütlenmenin kuruluşu içinde yer alan Ercan Yaşaroğlu, “Berlin’de gösterilerde Türk ve Kürt solu nerede? Bizim gençliğimizin direnişi olan Filistin’in haklı direnişi nedense konsept solunun gündeminde yok. Üç gündür yapılan yürüyüşlerin hiçbirinde kendilerini göremedim. ‘Konsept sol’ Batı merkezli düşünüp onun yalakalığını yapan bir sol haline dönüştü. Batı’dan kurtuluş bekliyorlar” diye konuştu.

Filistin halkının haklı davasında onları desteklemek amacıyla 1970’lerde iki yıl Filistin’de kaldığını belirten Yaşaroğlu, şunları söyledi: “O zamanlar Filistin halkıyla dayanışma sol hareketin en büyük hayaliydi. 1960’lardan 2000’li yıllara kadar gelen süreçte Türkiye solu için Filistin halkının davası onun da davasıydı. Bugün nedense Türkiye solunda veya Kürt solunda bu direnişi göremiyorsunuz. Çünkü bugün hepsi konsept solu, hepsi Batı’nın ürettiği sol düşünce tarzı. Bunlar Deniz’in devamı değil, bunlar Mahir’in devamı değil, İbrahim Kaypakkaya’nın devamı değil. Bunlar, Batı’nın 70’li yıllardan itibaren üretmeye başladığı ‘konsept sol’. Bunların hiçbiri devrimci değilim.