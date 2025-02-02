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Filistin bayrağı açmışlardı! İki taraftar...

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#AVRUPADAN HABER#Nanterre / Hapoel Holon#Nanterre Mahkemesi
Filistin bayrağı açmışlardı İki taraftar...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 10:39

Fransa’da mahkeme, Nanterre ve İsrail’in Hapoel Holon takımları arasında oynanan basketbol karşılaşmasında Filistin bayrağı açan 2 kişinin 12 ay süreyle maçlardan men edilmesine karar verdi.

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Fransız basınındaki haberlere göre, Nanterre Mahkemesi, Nanterre ile Hapoel Holon’un karşılaşmasında Filistin bayrağı açan 19 ve 21 yaşlarındaki 2 kişinin yargılandığı davada önceki gün karara vardı. Nanterre Mahkemesi, söz konusu 2 kişiye, bir spor karşılaşmasının gidişatını etkileyecek şekilde müsabaka alanına girdikleri gerekçesiyle 500 Euro para ve 1 yıl süreyle maçlardan men cezası verdi. Mahkeme, 1 polise ve 1 İsrailli taraftara şiddet uyguladıkları iddia edilen bu 2 kişi hakkındaki şiddet suçlamalarını ise düşürdü.
Fransa’da 18 Aralık 2024’te Nanterre ile İsrail’in Hapoel Holon basketbol takımı arasındaki müsabakada, 2 genç Filistin bayrağı açmıştı. Sahaya Filistin bayrağıyla inen gençlerden birinin İsrail taraftarları tarafından darbedildiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

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#AVRUPADAN HABER#Nanterre / Hapoel Holon#Nanterre Mahkemesi

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