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HABERLERAvrupa Haberleri

Filistin asıllı gazeteciye destek: Sunuculuk görevine dönsün!

#AVRUPADAN HABERLER#Nemi El Hassan#WDR
Filistin asıllı gazeteciye destek: Sunuculuk görevine dönsün

Yedi yıl önce El Kudüs yürüyüşüne katıldığı gerekçesiyle WDR tarafından kasım ayında başlayacağı sunuculuk görevi geçici olarak durdurulan sunucu Nemi El Hassan’a destek geldi.

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ARALARINDA ünlü isimlerin de bulunduğu yüzlerce kişi, internetten yayınlanan ve WDR yönetimine yönelik yazılan açık mektupta, El Hassan’a destek verdi ve sunuculuk görevine iade edilmesi istendi. El Hassan’a destek verenler arasında Yahudi asıllı piyanist İgor Levit, en çok satan yazarlarda Eva Menasse ve Deborah Feldman, yazar Alice Hasters, müzisyen Inga Humpe, oyuncu Schauspieler Devid Striesow ve Berliner Festspiele sanat yönetmeni Thomas Oberender gibi isimler yer aldı.

YAHUDİ DÜŞMANI İLAN EDİLMİŞTİ
Gazeteci El Hassan, başta Bild gazetesi olmak üzere, geçmişte El Kudüs gösterilerine katılmasından dolayı, bazı Alman medyası tarafından Yahudi düşmanı ilan edilip lince uğramıştı. El Hassan’a destek verilen açık mektupta, “Açıkça söylüyoruz: Bu tür sağcı karalama kampanyaları, bir demokraside sadece bireyleri değil, tüm tartışma kültürünü tehlikeye atıyor” denildi. Hassan’a destek verenler arasında kabare oyuncusu İdil Baydar, gazeteci ve yazar Kübra Gümüsay ile Şeyda Kurt, bilim insanı Prof. Yasemin Karakasoğlu gibi isimler de yer aldı.

 

 

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#AVRUPADAN HABERLER#Nemi El Hassan#WDR