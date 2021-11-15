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HABERLERAvrupa Haberleri

Fıkra gibi olay! Stadın bozulan ışıklarını elektrikten anlayan futbolcu tamir etti

#Phil Turnbull#Dunston #AVRUPADAN HABERLER
Fıkra gibi olay Stadın bozulan ışıklarını elektrikten anlayan futbolcu tamir etti

İngiltere'de Marine FC ile Dunston arasında Trophy'de oynanan maçta stadın ışıkları bozuldu. Elektrikçi olduğu öğrenilen rakibin oyuncusu Phill Turnbull, projektörleri tamir etti, maç kaldığı yerden devam etti.

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İngiltere'de Marine FC ile Dunston UTS arasında oynanan FA Trophy maçında çok ilginç bir olay yaşandı. Stat ışıkları bozulunca, sahada asıl mesleği elektrikçi olan futbolcu devreye girdi.

Fıkra gibi olay Stadın bozulan ışıklarını elektrikten anlayan futbolcu tamir etti
ARKADAŞI YARDIM ETTİ
Çocukluğundan beri elektrik tesisatçılığı yapan Phil Turnbull, bir arkadaşının da yardımıyla bir süre uğraştıktan sonra sorunu giderdi.
Fıkra gibi olay Stadın bozulan ışıklarını elektrikten anlayan futbolcu tamir etti
TEŞEKKÜR ETTİLER
Mücadele kaldığı yerden devam ederken Marine Kulübü, ışıkları tamir eden rakip takımın futbolcu Phil Turnbull'a teşekkür etti. Maçın ardından Dunston Kulübü, online satış mağazasından tornavida satışa çıkararak, konuyu espri malzemesi yaptı.

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#Phil Turnbull#Dunston #AVRUPADAN HABERLER

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