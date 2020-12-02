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Avrupa
Haber Giriş: 02.12.2020 - 12:16 | Son Güncelleme:

FIFA'yı sallayan çocuk: 210 galibiyet, 0 yenilgi

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FIFA'yı sallayan çocuk: 210 galibiyet, 0 yenilgi
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FIFA oyuncusu Anders Vejrgang, FUT üzerinde oynadığı 210 maçın tamamını kazanarak yakalanması zor bir başarıya imza attı.

RB Leipzig e-spor takımının FIFA oyuncusu Anders Vejrgang, durdurulamıyor.

FIFAyı sallayan çocuk: 210 galibiyet, 0 yenilgi
FUT modunda 210 maça çıkan Vejrgang, mücadelelerin tamamını kazandı.

PROFESYONEL REKABET EDEMİYOR
Vejrgang, henüz 14 yaşında olduğu için profesyonel olarak mücadele edemiyor. EA'in kuralları gereği, bir oyuncunun profesyonel rekabette yer alabilmesi için en az 16 yaşında olması gerekiyor.

FIFAyı sallayan çocuk: 210 galibiyet, 0 yenilgi
Genç oyuncunun sıradaki hedefi, galibiyet serisini 240 maça çıkarmak olacak.

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