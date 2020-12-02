FIFA'yı sallayan çocuk: 210 galibiyet, 0 yenilgi

RB Leipzig e-spor takımının FIFA oyuncusu Anders Vejrgang, durdurulamıyor. FUT modunda 210 maça çıkan Vejrgang, mücadelelerin tamamını kazandı.

PROFESYONEL REKABET EDEMİYOR

Vejrgang, henüz 14 yaşında olduğu için profesyonel olarak mücadele edemiyor. EA'in kuralları gereği, bir oyuncunun profesyonel rekabette yer alabilmesi için en az 16 yaşında olması gerekiyor. Genç oyuncunun sıradaki hedefi, galibiyet serisini 240 maça çıkarmak olacak.