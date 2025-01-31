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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın topu görücüye çıktı

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#FIFA Kulüpler Dünya Kupası Topu#AVRUPADAN HABER#ABD
FIFA Kulüpler Dünya Kupasının topu görücüye çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 20:43

15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde ABD'de düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nda kullanılacak top tanıtıldı.

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FIFA, 32 takımın katılımıyla 2025'te ilk kez düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nda kullanılacak topu tanıttı.

FIFA'nın açıklamasına göre, yeni formatıyla 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde ABD'de düzenlenecek turnuvanın topu, Alman spor giyim markası adidas tarafından üretildi. Ev sahibi ülkenin bayrağının renklerinden esinlenilerek tasarlanan top, teknolojisi sayesinde çeşitli verileri gerçek zamanlı olarak video yardımcı hakem sistemine gönderecek.

FIFA Kulüpler Dünya Kupasının topu görücüye çıktı
Hakemler bu sayede ofsayt ve elle oynama gibi ihlallerde daha hızlı karar verebilecek.

TURNUVA FORMATI
FIFA'nın yeni organizasyonunda 6 konfederasyondan, 32 kulüp yer alacak. 4'erli 8 gruba ayrılacak takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupasının topu görücüye çıktı
Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

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#FIFA Kulüpler Dünya Kupası Topu#AVRUPADAN HABER#ABD

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