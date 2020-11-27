ALMANYA Hessen Eyaleti Kültür Bakanlığı’nın katkısı, T.C Kültür Bakanlığı’nın desteği ve Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann ile Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer’in himayesinde gerçekleşen festival, şu ana kadar Reha Özcan, Kubilay Karslıoğlu, Hilal Saral ve Esra Dermancıoğlu gibi ustalardan atölye çalışmaları, Devlet ve Şehir Tiyatroları’nın 2 büyük 1 çocuk olmak üzere 3 önemli oyununun yanı sıra Oya Başar ve Oktay Kaynarca gibi değerli isimlerle söyleşileri sanat severlerle buluşturdu. Tiyatro Frankfurt’un sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan ve yoğun ilgi ile takip edilen festival, konuklardan gelen sorularla interaktif bir şekilde sürüyor.





29 Kasım’da oyuncu kadrosunda Ayla Algan, Kerim Afşar, Şener Şen, Macit Koper, Tuncer Kurtiz gibi isimlerin yer aldığı, 1980’de Berlin’de sergilenen ve Türk işçilerinin öyküsünü anlatan ‘Giden Tez Geri Dönmez’ oyunuyla kapanışı gerçekleşecek olan festivalin geri kalanında Ayla Algan, Veda Yurtsever, Hülya Gülşen ve kızı Çağla Irmak ve Celal Kadri Kinoğlu gibi birbirinden değerli sanatçılar evlerinize konuk olmaya devam edecek. Festivalle ilgili açıklama yapan Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, “Festivali evinize getirdik, sanata kapılarınızı açın. Tek yapmanız gereken Tiyatro Frankfurt’u sosyal medya hesaplarından takip etmek” dedi.