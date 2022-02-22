Festivalde yarışacak filmler belli oldu

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TÜRKİYE’den seçilen filmler, ‘Af’/yönetmen Cem Özay, ‘Çatlak’/yönetmen Fikret Reyhan, ‘Nasipse Adayız’/yönetmen Ercan Kesal, ‘Okul Tıraşı’/yönetmen Ferit Karahan, ‘Sardunya’/yönetmen Çağıl Bocut. Almanya’dan seçilen filmler, ‘Durma, Hep Hareket Et’/yönetmen Franziska Bausch-Moser, ‘Niels Bauder Prens’/yönetmen Lisa Bierwirth, ‘Rabiye Kurnaz, George W. Bush’a Karşı’/yönetmen Andreas Dresen, ‘Tatlı Felaket’/yönetmen Laura Lehmus.

Fesvivalde yarışma bölümünün bu yılki jüri başkanı Alexander Bohr. 1984-2021 yılları arasında ZDF ve ARTE’de yönetmen ve yapımcılık yapan Bohr, uluslararası festivallerde büyük ödüller alan sinema filmlerine imza attı. Bohr 2008’den sonra ikinci kez Türki-Almanya Film Festivali’nde jüri başkanlığı yapacak. Bu yılki uzun metraj film yarışmasının jürisi şu isimlerden oluşuyor: Nilüfer Açıkalın, Alexander Bohr, Şenay Gürler, Thorsten Schaumann, Hüseyin Tabak, Tolga Tekin, 11 Mart’ta başlayacak festivalde filmlerin yanı sıra söyleşiler, müzik akşamları ve daha birçok etkinlik düzenlenecek.