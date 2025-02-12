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Festival için kırmızı halı serildi

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#Almanya #Berlin Film Festivali#AVRUPADAN HABERLER
Festival için kırmızı halı serildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 09:18

Almanya’nın başkenti Berlin’de, 13-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek 75. Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) için hazırlıklar sürüyor.

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Festivalin ana mekanı Berlinale Palast’ın girişine kırmızı halı serilirken, Alte Potsdamer Caddesi boyunca festival afişleri asıldı. Berlinale atmosferini hisseden insanlar, afişlerle süslenen caddede yürürken objektiflere yansıdı. Alman yönetmen Tom Tykwer’in “Işık” (Das Licht) filmiyle 13 Şubat’ta açılışı yapılacak festivalde büyük ödül ‘Altın Ayı’ için 17’si dünya prömiyeri olmak üzere 19 film yarışacak. Festival boyunca çeşitli kategorilerde 74 ülkeden toplam 240 film gösterilecek. Festivalde ‘Altın Ayı’ ve ‘Gümüş Ayı’ ödülleri alacak filmleri belirleyecek jürinin başkanlığını ABD’li yönetmen, senarist ve yapımcı Todd Haynes üstlendi. Dünyaca ünlü oyuncuların katılmasının beklendiği festivalde ödüller, 22 Şubat’ta sahiplerini bulacak.

Festival için kırmızı halı serildi

 

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#Almanya#Berlin Film Festivali#AVRUPADAN HABERLER

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