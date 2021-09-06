Festival doğaçlama ve müzikle sona erdi

ALMANYA’nın Hamburg kentinde düzenlenen 4. Almanya - Türkiye Tiyatro Köprüsü Festivali, sona erdi. Festivalin kapanış akşamında Hamburg Eyalet Parlamentosu milletvekili Güngör Yılmaz (SPD) sahne alan grupları kısaca tanıtırken, “Dört yıldır düzenli ve başarıyla yapılan festival Hamburg kültür yaşamına büyük zenginlik katıyor. Organizasyonu yapan Mahmut Canbay’ı kutluyorum” dedi.

İNTERAKTİF DOĞAÇLAMA OYUNU

Mut Tiyatrosu tarafından, Hamburg Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen festivalin son gününün ilk bölümünde 1989’dan beri faaliyette olan Hamburg Tiyatro İstasyon oyuncuları ve Aykırı Sanat İşleri Grubu kurucusu, yazar-yönetmen Bülent Taş, izleyicileri de interaktif dahil ettikleri doğaçlama oyun sahnelediler. İzleyicilerin belirlediği konu üzerine spontane diyalog ve oyun geliştiren Nazmiye Acar, Fatma Kurt ve Bülent Taş büyük beğeni ve alkış aldılar. Mut Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve festival organizatörü Mahmut Canbay, doğaçlamanın, tiyatro sanatının en önemli unsuru olduğu söyleyerek, “Doğaçlama artikülasyon, konsantrasyon ve role girme gibi temel oyunculuk kavramlarının ortaya konduğu ve geliştirildiği bir nevi egzersizdir. Doğaçlama yapamayan tiyatro oynayamaz” diye konuştu.





ARGOS GRUBU COŞTURDU

Doğaçlama gösterisi sonrası kanun üstadı Turan Vurgun yönetiminde, Eda And (piyano), Apo Gülbeyaz (perküsyon) ve Enis Arslan’dan (ney) oluşan Argos Grubu, hareketli Türkçe ve Kürtçe türküler ve şarkılar okuyarak misafirleri coşturdu. Birçok parçaya dinleyicilerde eşlik etti. Mahmut Canbay yaptığı festival değerlendirmesinde bu yıl korona pandemisi nedeniyle daha kısıtlı bir program sunmak zorunda kaldıkları ifade ederek, “Toplam sekiz oyun ve gösteri sunduk. Her oyun doldu. Yer kısıtlaması yüzünden sadece aşılanmış veya hastalığı atlatmışları içeri alabildiğimiz festivalde, ilginin büyük olması bizi sevindirdi. Bazı oyunlarda ön rezervasyon yaptırmayan izleyicileri geri çevirmek zorunda kaldık. Yine de interkültürel kaynaşmaya vesile olduğumuz için mutluyuz. Doğu ve Batı tiyatroları arasında bir köprü görevi olmaya, birbirinden öğrenme ve ortak projeler gerçekleştirmeye çalışmaya devam edeceğiz. Seneye yine alıştığımız geniş çaplı festivalle karşınızda olmayı umuyoruz” dedi.

İŞÇİ GÖÇÜ KONULU OYUNLAR

Canbay, Türkiye’den Almanya’ya işçi göçü anlaşmasının 60. yılı nedeniyle kasım ayında ünlü Thalia Tiyatrosu’nun ‘Nachbarschaften – Komşuluk’ dizisi kapsamında, Thalia sahnesinde işçi göçünü konu alan oyunlar sahneleyeceklerini kaydetti.