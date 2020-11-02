Festival bu yıl online olacak

İAKM-Cemevi Başkanı Zeynel Akdoğan “Festivalimize şimdiden yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz” dedi. Ana teması ‘Adalet ve Kadın’ olan festival 13-14-15 Kasım tarihlerinde sosyal medya platformlarından online olarak yayınlanacak. Festivalde, Zülfü Livaneli, Moğollar, Mercan Erzincan-Erdal Erzincan, Ozan Emekçi, İlkay Akkaya, Sivan Perwer, Aylin Aslım, Mikail Aslan, Cem Erdost İleri, Hüseyin Turan-Muharrem Temiz, Kutsal Evcimen, Niyazi Koyuncu, Özlem Taner, Ozan Baysal, Ayfer Düzdaş, Güldiyar Tanrıdağlı, Şubadap Çocuk, Petra Nachtmanova, Marine Store Dealer, Canan Sağar, İbrahim Kırılmaz, Suna Alan ve İAKM Cemevi Korosu sahneye çıkacak. Türkiye kökenli milletvekili Feryal Demirci Clark ile milletvekili Catherine West de festivale konuk olacak. Festivalin ana sunuculuğunu oyuncular Ada Burke ile Günyol Bakoğlu, konuk masası sunuculuğunu ise gazeteci Kemal Göktaş ile cemevi yöneticilerinden Sevgi Sarıtaş yapacak.





