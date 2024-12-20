Fesih kararını 27 Aralık’ta verecek

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CUMHURBAŞKANI Steinmeier, yaptığı yazılı açıklamada, birkaç gündür hükümet için sağlam bir parlamento çoğunluğu ihtimalinin kalmadığından emin olmak amacıyla Federal Meclis’teki partilerin grup başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Steinmeier, Anayasa’nın 68. maddesi uyarınca 27 Aralık’ta Alman Federal Meclisi’nin feshedilmesine ilişkin kararı vermeyi amaçladığını ifade etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, erken genel seçimin önünü açmak için 16 Aralık’ta Federal Mecliste güvenoyu talebinde bulunmuş ve yapılan oylamada güvenoyu alamamıştı. Scholz, oylamanın ardından Cumhurbaşkanı Steinmeier’e meclisin feshedilmesini önermiş, Steinmeier de bunun üzerine Federal Meclis’teki partilerin grup başkanlarıyla görüşmelere başlamıştı.

PARTİLER 23 ŞUBAT’TA ANLAŞTI

Ülkede hükümetin dağılmasının ardından SPD, Yeşiller ile ana muhalefetteki CDU/CSU’nun meclis grupları, seçim tarihi için 23 Şubat 2025’te anlaşmıştı. ​​​​​​​Seçim tarihine ilişkin nihai kararı Cumhurbaşkanı Steinmeier verecek ancak partiler şimdiden erken seçim için çalışmalara başladı. Öte yandan yeni hükümet kurulana kadar Başbakan Scholz yönetiminde SPD ve Yeşiller’den oluşan azınlık hükümeti görevine devam edecek.