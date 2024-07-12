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Feryal Clark’a büyük görev!

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#Feryal Clark#İngiltere#AVRUPADAN HABERLER
Feryal Clark’a büyük görev
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 14:47

İngiltere’de Türkiye kökenli milletvekili Feryal Clark, Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı’nda Bakan Yardımcılığı (Parliamentary Under Secretary of State) görevine atandı. 

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4 Temmuz seçimlerinde 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarına son vererek Başbakanlık görevine gelen İşçi Partisi lideri Keir Starmer, bakanlıklarda yeni görevlendirmeleri açıklamaya devam ediyor. Enfield North bölgesinden İşçi Partisi milletvekili seçilen Türkiye kökenli milletvekili Feryal Clark, Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı’nda yardımcılık görevine atandı. Feryal Clark yeni görevini sosyal medya hesabından duyurdu. Clark, “Bu göreve layık görülmek büyük bir ayrıcalık. Bakanlığa katılmaktan dolayı çok heyecanlıyım” dedi. Clark’ın bakanlıkta hangi görevlerden sorumlu olacağı henüz açıklanmadı. İşçi Partili Feryal Clark 4 Temmuz seçimlerinde kendi seçim bölgesi olan Enfield North’ta 21 binin üzerinde oy ve yaklaşık yüzde 49’luk oy oranıyla zafere ulaşmıştı. Oyların sayılmasından sonra bir açıklama yapan Clark, “Enfield North milletvekili olarak parlamentoya dönmek bir onur ve ayrıcalıktır. Bana yeniden güvendiğiniz için teşekkür ederim. Hep yanınızda olacağım” demişti.

Feryal Clark’a büyük görev

Feryal Clark’a büyük görev



 

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#Feryal Clark#İngiltere#AVRUPADAN HABERLER

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