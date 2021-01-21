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Avrupa
Haber Giriş: 21.01.2021 - 13:37 | Son Güncelleme:

Ferretti kulübede sigara yakınca ceza aldı

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Ferretti kulübede sigara yakınca ceza aldı
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Tigres'in Brezilyalı hocası Ricardo Ferretti, yedek kulübesinde maçın stresiyle sigara yakınca ceza aldı.

Santos Laguna ile karşı karşıya gelen ve Tigres'in 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada Ricardo Ferretti'nin sigara içtiği görüldü. Karşılaşma bitiminin ardından hakem raporlarında yer almayan olayı maçın delegesi raporlayınca konu Federasyon Disiplin Kurulu'na gitti. Çıkan karar ise açıklandı ve Ferretti'nin 1 maçtan men cezası aldığı duyuruldu.

Ferretti kulübede sigara yakınca ceza aldı
Konunun ardından açıklama yapan Tigres kulübünün başkanı Alejandro Rodriguez, "Gördüğüm resmin photoshop olmasını çok isterdim. Bunu yapmaya cesaret edecek kadar gergin olmalı. Ne olursa olsun yaptığını haklı çıkarmak istemiyorum." sözlerini kullandı.

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