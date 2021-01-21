Ferretti kulübede sigara yakınca ceza aldı

Santos Laguna ile karşı karşıya gelen ve Tigres'in 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada Ricardo Ferretti'nin sigara içtiği görüldü. Karşılaşma bitiminin ardından hakem raporlarında yer almayan olayı maçın delegesi raporlayınca konu Federasyon Disiplin Kurulu'na gitti. Çıkan karar ise açıklandı ve Ferretti'nin 1 maçtan men cezası aldığı duyuruldu. Konunun ardından açıklama yapan Tigres kulübünün başkanı Alejandro Rodriguez, "Gördüğüm resmin photoshop olmasını çok isterdim. Bunu yapmaya cesaret edecek kadar gergin olmalı. Ne olursa olsun yaptığını haklı çıkarmak istemiyorum." sözlerini kullandı.