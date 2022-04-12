Ferrero’ya savcılık soruşturması

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KONUYLA ilgili Belçika Savcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Belçika’nın Arlon kentindeki fabrikası bakteri nedeniyle kapatılan Ferrero, inceleme altına alındı. Adı geçen fabrikada üretilen başta ‘Kinder’ markalı ürünler olmak üzere tüm şekerleme ürünlerinin toplatıldığını belirten savcılık, Belçika gıda denetleme kurumunun da üretim lisanslarını gıda güvenliğiyle ilgili tüm koşul ve kurallar yerine getirilene kadar iptal edildiğini duyurdu.

Önceki hafta İtalyan şirketi Ferrero tarafından üretilen ‘Kinder Surprise’ çikolatalarında bakteri tespit edilmesi üzerine söz konusu ürünler tüm Avrupa genelinde geri çağrılmıştı. Şirket tarafından yapılan son açıklamaya göre, yumurta şeklindeki çikolataların yanı sıra ‘Kinder’ ibareli tüm çikolata ve şekerleme ürünlerinin son kullanma tarihine bakılmaksızın geri çağrıldığını duyurdu ve vatandaşların bu ürünleri tüketmemesi istendi.