Ferrari takımı karantinada bekliyor

Ekibin hiçbir üyesinde corona virüs belirtileri görünmezken, sezonun ilk yarışı için planlanan Melbourne'e giden takımın padoktan ayrıldıktan sonra 14 gün kendilerini izole edeceğini açıklandı. Şirket fabrikalarının 27 Mart'a kadar kapalı kalacağından dolayı Kırmızıların işe ne zaman dönüş yapacağı netlik kazanmış değil. Ferrari, İtalya'daki corona virüs salgınının ciddiyeti nedeniyle Modena ve Maranello'daki fabrikalarında üretimi durdurma kararı almıştı. Öte yandan, Fiat ve Ferrari yönetiminini elinde bulunduran Agnelli ailesi, ülkedeki salgınla mücadeleye yardımcı

olmak için 10 milyon Euro bağışta bulundu. Formula 1 dünyasında McLaren ve resmi lastik tedarikçisi Pirelli çalışanlarından birinde corona virüse rastlanmıştı. Virüs nedeniyle sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'si iptal edilirken, 22 Mart'taki Bahreyn, 5 Nisan'daki Vietnam ve 19 Nisan'daki Çin etapları ertelenmişti.