Feridun Zaimoğlu’ndan yas yolculuğu: ‘Babasız Oğul’

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BU eser, bir yazarın babasının vefatının ardından Türkiye’ye, babasının mezarına yaptığı unutulmaz yolculuğu anlatıyor. Kiel’de yaşayan ve uçuş korkusu olan anlatıcı, iki arkadaşıyla birlikte karavanla Almanya’dan Türkiye’ye uzanan, Linz, Szeged ve Edirne üzerinden Edremit’e kadar süren 5 bin kilometrelik bir yolculuğa çıkıyor. Bu macera, aile bağları, hatıraların güvenilmez doğası ve yabancı bir ülkede kök arayışı temalarını derinlemesine işliyor. 1964 yılında Bolu’da doğan Zaimoğlu, bir yaşındayken ailesiyle Almanya’ya göç etti. 1995 yılında yayımlanan ilk kitabı “Kanak Sprak” ile edebiyat dünyasına adım atan yazar, o tarihten bu yana roman, hikâye, deneme ve tiyatro oyunu gibi çeşitli türlerde eserler verdi. Almanya’daki Türk göçmenlerinin ikinci ve üçüncü kuşaklarının sorunlarını eserlerinin merkezine alan Zaimoğlu, “Abschaum”, “Leyla” ve “Siebentürmeviertel” gibi romanlarıyla tanınıyor.

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ÖNEMLİ ÖDÜLLERİN SAHİBİ

Kariyeri boyunca birçok prestijli ödüle layık görülen Zaimoğlu, Friedrich-Hebbel Ödülü, Adelbert von Chamisso Ödülü, Hugo Ball Ödülü, Grimmelshausen Ödülü ve Corine Edebiyat Ödülü gibi önemli ödüllerin sahibidir. Ayrıca, 2016 yılında Berlin Edebiyat Ödülü’ne layık görülmüş ve Berlin Hür Üniversitesi’nde “Heiner-Müller Konuk Profesörlük” kürsüsünde görev almıştır. “Sohn ohne Vater”, Zaimoğlu’nun kişisel deneyimlerinden esinlenerek kaleme aldığı bir roman olarak dikkat çekiyor. Yazarın babasını kısa bir süre önce kaybetmiş olması, eserin duygusal derinliğini artırıyor. Bu yeni roman, aile bağları, yas süreci ve kültürel kimlik arayışı gibi evrensel temaları işlerken, Zaimoğlu’nun ustalıkla kullandığı dili ve anlatım gücüyle okurları derinden etkileyecek bir eser olarak öne çıkıyor. Feridun Zaimoğlu 5 ve 10 Mart tarihlerinde Berlin’de yeni kitabının okuma akşamına katılacak ve okurlarıyla buluşacak.