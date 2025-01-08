Ferda Ataman’dan hükümete çağrı: ‘X Platformundan Çıkın’

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ABD’li milyarder Elon Musk’ın Twitter’i almasında sonra özellikle kendisinin de aktif olarak kullandığı X platformunda Almanya’da aşırı sağcı partiyi desteklemesi ve Almanya Başbakanı ile Cumhurbaşkanı’na hakaretvari açıklamaları tepki çekmişti. Ferda Ataman, Başbakan Olaf Scholz, bakanlar ve bakanlıkların X’teki varlıklarıyla, “dünyanın en zengin adamının politik bir güç aracına dönüştürdüğü bir platforma değer kattıklarını” söyledi. X’in artık güvenilir bir platform olmadığını söyleyen Ataman, “Anlıyorum, hükümetin bu platformu terk etmesi zor. Hükümet buradan çıkarsa, bu bir politik mesaj anlamına gelir. Ancak böyle bir adım atmak gerçekten gerekli” diye konuştu.

ALGORİTMALARI AŞIRI SAĞCI SÖYLEMLERİ DESTEKLİYOR

Ataman ayrıca X’in algoritmalarının aşırı sağcı söylemleri desteklediğini ve bu tür içerikleri yaygınlaştırdığını vurgularken, “Eğer Anayasamıza veya demokrasi ve ayrımcılıktan uzak bir tartışma ortamı gibi temel ilkelerimize bakarsak, bir devlet kurumu olarak bu platformda varlık göstermeye devam etmenin vicdani bir tarafı olamaz” diye ekledi. Ferda Ataman 2023 Ekim ayında X platformundaki kendi hesabını kapatmıştı.