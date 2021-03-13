Fenerbahçe'ye Joachim Löw önerisi!

Joachim Löw, Alman Milli Takımı'nı bırakacağını açıklamasının ardından "Teknik adamlık kariyerim burada bitmeyecek! Çünkü gün gün çalışmayı seviyorum ve futbolcularla sahada olmayı, onlarla bireysel ilgilenmeyi seviyorum" diyerek yeni sezonda bir kulüp takımı çalıştıracağının sinyalini verdi. Alman teknik adam Löw'ün bu açıklamasının ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın flaş bir çağrıda bulundu. Daha önce Christoph Daum'un Fenerbahçe'ye gelmesi gerektiğini söyleyen Serhat Akın, bu kez Löw için paylaşımda bulundu. Serhat Akın yaptığı paylaşımda "Löw, Alman Milli Takımı'na veda edecek bence kaçırmamak lazım nokta atışı olmaz mı?" ifadelerini kullandı.

Serhat Akın'ın Joachim Löw ve Fenerbahçe yakıştırmasının ardından bazı taraftarlar fikre sıcak bakarken, bazı taraftarlar ise "Bunlar sezon sonu konuşulacak konular, takıma zarar vermeyin" tepkilerinde bulundu. LÖW'ÜN FENERBAHÇE KARİYERİ

61 yaşındaki Alman teknik adam, 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve sarı-lacivertli takım, şampiyon Galatasaray, ikinci Beşiktaş'ın ardından sezonun üçüncü sırada tamamlamıştı. Joachim Löw, 34 lig maçında 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşamıştı. Ayrıca Löw, 2000-2001 sezonunda kısa süre Adanaspor'da da görev yaptı. Alman teknik adam, 6 lig maçında 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alınca, işine son verildi.