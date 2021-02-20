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Avrupa
Haber Giriş: 20.02.2021 - 19:56 | Son Güncelleme:

Mesut Özil'den dünya yıldızına çağrı: "Fenerbahçe'ye gel"

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Mesut Özil'den dünya yıldızına çağrı: "Fenerbahçe'ye gel"
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Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil, vatandaşı olan bir dünya yıldızını daha sarı lacivertli kulübe çağırdı. Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jerome Boateng'i, Kanarya'ya davet etti. İşte detaylar...

Mesut Özilden dünya yıldızına çağrı: Fenerbahçeye gel
Alman basını, Mesut Özil'in Bayern Münih'le sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Jerome Boateng'i Fenerbahçe'ye davet ettiğini ileri sürdü.
Mesut Özilden dünya yıldızına çağrı: Fenerbahçeye gel
Yıldız oyuncunun, küçük yaştan itibaren milli takımlarda beraber oynadığı 32 yaşındaki stoperle bir görüşme yaptığı ve kendisiyle yeniden birlikte olmak istediğini, Fenerbahçe'nin de kendisine ihtiyacı olduğunu dile getirdiği ifade edildi.
Mesut Özilden dünya yıldızına çağrı: Fenerbahçeye gel
Jerome Boateng'in futbolunun son döneminde Premier Lig'de oynamayı planladığı ancak yakın dostu olan Mesut'un ısrarları sonrasında sürpriz bir Fenerbahçe transferi gerçekleşebileceği iddia edildi.
Mesut Özilden dünya yıldızına çağrı: Fenerbahçeye gel
On yıldır Bayern'de forma giyen Jerome Boateng, Alman devinde 347 maça çıkarken 10 gol+25 asiste imza attı. Tecrübeli stoper, Alman Milli Takımı'nda tam 76 kez yer aldı.

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