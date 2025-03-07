×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Fenerbahçeliler Hannover’de buluştu

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Fenerbahçe#AVRUPADAN HABERLER
Fenerbahçeliler Hannover’de buluştu
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 10:48

Aşağı Saksonya Atatürkçü Düşünce Derneği, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Hannover grubunu ağırlayarak anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, Hannover’de kurulması planlanan Hannover Fenerbahçeliler Derneği üzerine istişarelerde bulunuldu ve Fenerbahçe’nin önemli bir karşılaşması birlikte izlendi.

Haberin Devamı

Etkinlikte, gençlerin sorumluluk üstlenme isteği ve dayanışmanın önemi özellikle vurgulandı. Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği ve Aşağı Saksonya Atatürkçü Düşünce Derneği Hannover 2. Başkanı Kemal Erdi Ekinci, Hannover Fenerbahçeliler Grubu temsilcileri Umut Aksu ile Berat Yılmaz, kurulacak derneğin yapısı ve amaçları üzerine görüşlerini paylaştılar. Buluşmada, sporun sadece bir rekabet alanı olmadığı, aynı zamanda insanları bir araya getiren, dayanışmayı güçlendiren önemli bir araç olduğu vurgulandı. Ayrıca, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda güçlü bir sivil toplum kuruluşu olarak toplumsal ve kültürel alanlarda da önemli bir rol üstlendiği ifade edildi. Bu yönüyle Fenerbahçe’nin, taraftarlarını bir araya getiren ve toplumsal fayda sağlayan etkinliklere öncülük ettiği belirtildi.

Haberin Devamı

Gençlerin dernekleşme sürecine aktif katılım göstermeleri, gelecekte Hannover’de güçlü bir Fenerbahçe topluluğu oluşturulması açısından büyük önem taşıyor. Toplantı sonunda, birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Hannover ve çevresindeki Fenerbahçelileri bir araya getirerek sportif etkinliklerin yanı sıra Türk toplumunun sorunlarının çözümüne katkı sunma çalışmalarını yürütecek olan Hannover Fenerbahçeliler Derneği’nin kuruluş sürecine dair yol haritasının belirlenmesi için çalışmaların hızlandırılması konusunda mutabık kalındı. Bu anlamlı etkinlik, sporseverleri bir araya getirerek, Hannover’de güçlü bir topluluk inşa edilmesine yönelik önemli bir adım oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Fenerbahçe#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!