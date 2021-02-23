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Avrupa
Ali MERCİMEK / MÜNİH
Haber Giriş: 23.02.2021 - 16:05 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe’den Almanya’ya!

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Fenerbahçe’den Almanya’ya!
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Almanya 3. Futbol Ligi’nde mücadele eden Münih Türkgücü, teknik direktörlük görevine Serdar Dayat’ın getirildiğini duyurdu.

Fenerbahçe’den Almanya’ya
Almanya 3. Futbol Ligi’nde mücadele eden Türkgücü Münih, Feberbahçe'de altyapı koordinatörü olarak görev yapan ve Münih Türkgücü’nde daha önce 17 ve 19 yaş altı takımlarında futbol oynayan Serdar Dayat'ı takımın başına getirdi. 51 yaşındaki antrenör lisansına sahip Dayat ile sezon sonuna kadar anlaşma yapıldığı duyuruldu.
Fenerbahçe’den Almanya’ya
Dayat, eski takımına çalıştırıcı olarak gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, “Takım genç ve dinamik ekibiyle gelecek vaat ediyor” dedi. Münih Türkgücü, Serdar Dayat ile ilk sınavını 28 Şubat Pazar günü oynanacak FSV Zwickau maçı ile verecek. Münih Türkgücü, Almanya 3. Futbol Ligi’nde lider Dynamo Dresden’in 8 puan gerisinde 39 puanla 5. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe’den Almanya’ya

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