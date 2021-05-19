Fenerbahçe'de planlar değişti! Emre Belözoğlu kararı

20 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecek olan Ali Koç’un açıklamaları büyük önem taşıyacak. 3. yılını dolduran Başkan Koç, sportif açıdan başarısız bir dönemi geride bıraktı. 3 Haziran 2018’de dönemin başkanı Aziz Yıldırım ile girdiği seçimi farklı kazanan ve büyük umutlarla göreve gelen Ali Koç ilk iki senede ciddi hayal kırıklığı yaşadı ve yaşattı. Bu sene ise takım son maça kadar şampiyonluk şansını sürdürdü. Ancak ilk iki yılın birikimi eklenince başkan ve yönetime ciddi bir tepki hatta muhalefet söz konusu. Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre; Başka aday çıkmayacak olsa da kongre zor ve sert eleştiriler altında geçecek. Bu nedenle Başkan Koç, yeni döneme daha güçlü girmenin planlarını yapıyor. Başlangıçta Emre Belözoğlu ile devam etmeyi düşünen Ali Koç’un gelinen nokta ve Sivasspor maçı sonrası ilk sıraya Joachim Löw’ü aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertli camiada herkes artık tecrübeli bir teknik direktörle yola çıkılmasını istiyor. Camianın talebi bu süreci tecrübeli bir teknik adamla geçmenin doğru olduğu yönünde. Yönetime de bu yönde fikirler iletiliyor. Son kararını kısa süre içerisinde verecek olan Ali Koç’un Joachim Löw’ü ilk tercih olarak düşündüğü öğrenildi. Yeni sezonda artık başarılı olmak isteyen Fenerbahçe’de teknik direktör konusu gündemin ilk maddesi konumunda... Ya Emre Belözoğlu ile devam edilecek ya da Joachim Löw veya onun gibi güçlü bir isimle yola çıkılacak.İki tercihte de riskler bulunuyor. Emre Belözoğlu takımı tanıyor ve oyuncularla güçlü bir iletişime sahip. Ancak taraftarların gözünde Belözoğlu için halen daha erken olduğu kaydediliyor. Löw tercihinde, ismi tartışmaya kapalı olsa da, isteyeceği transferler ve buna bağlı olarak takımı, ligi tanımaması ve uyum süreci gibi konular hep dezavantaj.. Kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla beraber Fenerbahçe’nin 29-30 Mayıs ile 5-6 Haziran arasında yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu için erteleme durumu gündeme geldi.29-30 Mayıs’ta yeni belirlenen kurallar gereği zaten seçim toplama şansı ortadan kalkan sarı-lacivertli yeni bir takvim üzerinde çalışıyor. Fenerbahçe’nin haziran ayı içerisinde yeni bir takvim uygulaması ve kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.