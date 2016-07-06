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Haber Giriş: 06.07.2016 - 13:06,Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Gökhan’ın intikamını almak istiyor

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Fenerbahçe, Gökhan’ın intikamını almak istiyor
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Aziz Yıldırım, Manchester City’ye mesaj gönderdi: Fenerbahçe’nin son teklifini almadan karar vermeyin

“Beşiktaş, Kolarov’u 3 milyon Sterlin bonservis ve 50 bin Sterlin haftalık ücretle bitirdi. İmzalar an meselesi...”

Bu iddia İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetesi The Sun’a ait. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın bizzat ilgilendiği transfer sonuçlandığında, sağ kanada Gökhan Gönül’ü alan Kartal, solu da Fenerbahçe’nin çok istediği yıldızla güçlendirmiş olacak.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

İngilizler, Kolarov’un Beşiktaş’a yakın olduğunu yazıyor, Siyah-Beyazlılar da işe ‘Bitti’ gözüyle bakıyor ama Fenerbahçe yıldız futbolcuyu transfer etmek için devreye girdi.

Skrtel ve Valbuena için soluğu yurt dışında alan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, Sırp futbolcuyu kaçırmamak için son bir hamle daha yapmaya karar verdiği öğrenildi. Fenerbahçe’nin Kolarov’u kadrosuna katarak Gökhan Gönül’ün intikamını almak istediği konuşuluyor.

BEŞİKTAŞ’IN TEKLİFİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

İngiliz ekibi Manchester City’ye, “Bizim son teklifimizi almadan karar vermeyin” mesajını ileten Yıldırım’ın, deneyimli savunması için Beşiktaş’ın verdiğinden daha yüksek bir bonservis bedeline çıkabileceği ve bunun da tüm dengeleri değiştirebileceği belirtildi. kralspor.ensonhaber.com

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