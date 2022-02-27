Fenerbahçe - Beşiktaş Vodafone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Turkcel Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin ikinci yarısı derbiyle başlıyor. A Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ı konuk ediyor.

27 Şubat Pazar günü Beylerbeyi 75. Yıl Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 12.00'de başlayacak. Müsabaka FBTV ve Beşiktaş Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş önde, Fenerbahçe takipte

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş Vodafone bu sezona da damgasını vuruyor. Ligde bir maçı eksik olan siyah-beyazlılar 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. 48 gol atan Kartal kalesinde 5 gol gördü.

Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Fenerbahçe, 10 maçta 8 galibiyet alırken 2 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler 46 gol atarken kalesinde 7 gol gördü. 24 puanı bulunan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ardından 2. sırada yer alıyor.

Ligin ilk maçında karşılaşan ezeli rakiplerin mücadelesinde Beşiktaş 2-1 galip ayrılmıştı.