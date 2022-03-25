Feldmann’ın iddianamesi hazır: Çok ağır suçlamalar var!

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FRANKFURT Savcısı Nadja Niesen, Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann hakkındaki ön soruşturmanın Şubat 2021’den bu yana yapıldığını belirtirken, Feldmann’ın nüfuzunu kullanarak avantaj sağladığı yönünde ciddi şüpheler bulunduğunu söyledi. Feldmann’ın suçlu bulunması halinde üç yıla kadar hapis veya para cezası alabileceği söyleniyor. İddianamede, Feldmann’ın, eşi Zübeyde Temizel’in 2014 yılında AWO üst düzey yetkilisi tarafından AWO’ya ait Türkçe-Almanca iki dilli çocuk yuvasının yöneticisi olarak görevlendirildiği, Feldmann’ın statüsünü kullanarak ve hiçbir sebep göstermeden toplu iş sözleşmesi üzerinden maaşlandırma yaptığı, ayrıca şirket aracı tahsis ettiği ifadeleri var. Öte yandan iddianamede, AWO Frankfurt’un 2018 belediye seçimlerinde Feldmann için bağış toplayarak desteklediği, Feldmann’ın da belediye başkanı seçilmesi halinde AWO’nun çıkarlarını gözetme sözü verdiği belirtiliyor. Bild gazetesi, AWO yetkilisi Jürgen Richter ve eşi Hannelore Richter’e yönelik de Feldmann’la yürüttükleri bu iş birliğinden AWO’ya kazandırdıkları paralarla yüksek maaş ödenmesini sağladıkları suçlamasının yapıldığını yazdı.

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Geçen yıl yapılan seçimler öncesinde medyaya yansıyan ön soruşturmanın yeni bir boyut kazanması üzerine şimdi de SPD’nin Frankfurt Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki koalisyon ortakları FDP ve Yeşiller Partisi’nden eleştiriler gelmeye başladı. FDP Hessen Eyalet Parlamentosu milletvekili Yankı Pürsün, “Savcılığın, AWO Frankfurt’un seçim kampanyasında Peter Feldmann’ı desteklediğinin söylendiği iddiası yeni bir niteliğe sahip ancak bu beni şaşırtmıyor. AWO Wiesbaden’deki SPD seçim kampanyacılarına da benzer bir desteğin olduğu söyleniyor” dedi. Yeşiller Partisi Eyalet Yönetim Kurulu Üyesi Julia Frank, mahkemenin, savcılığın dava açılmasına yönelik kararını bekleyeceklerini belirtirken, Feldmann’ın bu süre içinde kamuya açık toplantılara çıkmaması gerektiğini, aksi halde bunun makama zarar vereceğini belirtti. Frank, Feldmann’ın yargılanması halinde ise istifasının kaçınılmaz olduğu söyledi.