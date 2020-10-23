Feldmann’dan Türklere övgü: Kent toplumu Türk toplumundan faydalanıyor

FRANKFURT’ta yeni göreve başlayan Başkonsolos Erdem Tunçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann’ı makamında ziyaret etti. Pandemi nedeniyle alınan sıkı tedbirlerin uluslararası ilişkileri zorladığını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Feldmann, “Sayın Tunçer, sizi başkonsolos olarak selamlamak beni çok memnun etti. Hoş geldiniz. Çok zor bir zamanda göreve başlıyorsunuz. Koronavirüs pandemisi hepimizi uğraştırıyor. Yerleşik akışın değiştirilmesi gerekiyor ve bu da uluslararası iş birliğini zorlaştırıyor. Ancak bu durum, kişisel sohbeti de daha önemli hale getiriyor” dedi. ‘KENTTEKİ EN BÜYÜK ULUSAL GRUP’

Türkiye-Almanya arasındaki ilişkilerin çok özel bir durum olduğunu kaydeden Feldmann, kentte yaşayan Türkleri çok önemsediğini de belirtti. Peter Feldmann, “Frankfurt’ta yaşayan Türkiye’den insanların bazıları, üçüncü ve dördüncü nesilde bazıları ise kısa bir süre önce gelerek kentimizi evi olarak belirledi. Kentteki en büyük ulusal grup. Bu kentimizi ekonomik, bilimsel ve kişisel paylaşımlarıyla zenginleştiriyor. Kent toplumu, Türk toplumundan faydalanıyor. Pek çok Türk derneği eğitim ve kültür konularında faal, Türk Film Festivali gibi muhteşem etkinlikler düzenliyor. Sizinle birlikte severek festivalin hamisi oluruz. Frankfurt’ta pek çok işletme Türkiye kökenli. Üç kardeşin kurduğu Almanya’nın en büyük bilgisayar oyunu üreticilerinden Crytek, bunlardan biri” diye konuştu. Feldmann kardeş kent Eskişehir ile sıkı ilişkilerin Almanya ile Türkiye arasında köprü görevi gördüğünü de söyledi. Başkonsolos Tunçer’e Frankfurt’ta iyi vakit geçirme dileğinde bulunan Peter Feldmann, Tunçer ve çalışanlarına kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti.