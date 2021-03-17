Feldmann’a yönelik yeni iddia

FELDMANN’ın eşi Zübeyde Temizel’in yardım kuruluşu AWO’da imtiyazlı bir iş sözleşmesi yaptığı iddiaları üzerine savcılığın soruşturma başlatmasından sonra yeni bir iddia gündeme geldi. İddiayı, FDP Hessen milletvekili ve belediye encümeni Yankı Pürsün gündeme getirdi. Pürsün, Frankfurt’un kardeş şehri olan ABD’nin Philadelphia kentine yönelik 2015’te yapılan resmi ziyarete son anda AWO başkanının da dahil edildiğini belirtti.

Yankı Pürsün

Pürsün, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, 8 Ekim’deki gezi listesinde AWO başkanının isminin yer almadığını ancak 16 Ekim’de listeye dahil edildiğini belirtti. Bu davetin, Fedlmann’ın eşi Zübeyde Temizel’e verilen imtiyazlı iş sözleşmesinin bir karşılığı olabileceğini iddia eden Pürsün, resmi gezinin hazırlık aşamasında ekonomi, kültür ve eğitim konularını kapsamasının planlandığını ve sosyal alandaki çalışmaların dahil olmadığını ifade etti. Ancak Büyükşehir Belediye Sözcüsü ise AWO başkanının sonradan listeye dahil edilen 6 kişiden biri olduğunu ve seyahat masraflarını kendisinin karşıladığını açıkladı. Belediye Sözcüsü, kardeş şehir projesi kapsamında sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğinin de önemli olduğu ve bu bağlamda AWO başkanının geziye dahil edildiğini belirtti.