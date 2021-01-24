Felç tedavisinde büyük umut... 2 hafta sonra...

ARAŞTIRMACILARIN fareler üzerinde denemelerine devam ettikleri, tedavinin insan denemeleri için uygun olup olmayacağının araştırıldığı ifade edildi. Araştırma ekibinin başındaki Dietmar Fischer, Sonuç olarak bu tedaviyi gören felçli hayvanlar, 2- 3 hafta sonra yürümeye başladı. Omurilik felcinden sonra böyle bir şeyin mümkün olmadığı bilindiğinden sonuçlar bizim için de büyük sürpriz oldu. Şimdi yeni bilimsel zemini oluşturuyoruz. Yapılacak deneyler, yeni yaklaşımları gelecekte insanlara aktarmanın mümkün olup olmayacağını gösterecek dedi.