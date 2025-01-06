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Felbach’ta havai fişek felaketi: Türk Derneği Başkanı’nın evi küle döndü!

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#STUTTGART#Felbach#Havai Fişek Felaketi
Felbach’ta havai fişek felaketi: Türk Derneği Başkanı’nın evi küle döndü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 11:56

2025 yılbaşı kutlamalarının ardından Almanya’nın Felbach kentinde, Felbach Türk Derneği Başkanı Hüseyin Babuşcu’nun evi havai fişeklerin neden olduğu yangında büyük zarar gördü.

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YANGININ, saat 21.30 sularında başladığı ve gelen ihbar üzerine itfaiye ekiplerinin hızla olay yerine sevk edildiği öğrenildi. Ancak alevlerin kısa sürede büyümesi sonucu evin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Maddi zararın 180 bin Euro’nun üzerinde olduğu belirtilirken, evin tamiratının 6 aydan uzun süreceği tahmin ediliyor.

Felbach’ta havai fişek felaketi: Türk Derneği Başkanı’nın evi küle döndü
‘VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ’
Olayla ilgili açıklama yapan Hüseyin Babuşcu, yangının çıkış anını şu sözlerle anlattı: “Evde bir tamir işine başlamıştık. Sandalyeleri ve bazı eşyaları dışarı çıkarmıştık. Atılan havai fişeklerden biri balkondaki ağaç parçasını ateşe verdi ve büyük bir yangına sebep oldu. Ev bir anda alevler içinde kaldı.” Yangın sırasında Hüseyin Babuşcu’nun evde olmaması ve ailesinin Türkiye’de izinde bulunması daha büyük bir felaketin önüne geçti. Babuşcu, “Şükür ki can kaybı yaşanmadı, sadece mal kaybı oldu. Verilmiş sadakamız varmış” dedi.
Felbach’ta havai fişek felaketi: Türk Derneği Başkanı’nın evi küle döndü
YETKİLİLERDEN GÜVENLİK UYARISI
Yangının ardından Felbach Polisi ve itfaiyesi olayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, havai fişeklerin ciddi kazalara yol açabileceğini belirterek güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Yangının kesin çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar devam ederken, Babuşcu ailesi için en büyük teselli felaketten sağ kurtulmuş olmaları oldu.
Felbach’ta havai fişek felaketi: Türk Derneği Başkanı’nın evi küle döndü

Felbach’ta havai fişek felaketi: Türk Derneği Başkanı’nın evi küle döndü

Felbach’ta havai fişek felaketi: Türk Derneği Başkanı’nın evi küle döndü



 

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#STUTTGART#Felbach#Havai Fişek Felaketi

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