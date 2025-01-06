Felbach’ta havai fişek felaketi: Türk Derneği Başkanı’nın evi küle döndü!

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YANGININ, saat 21.30 sularında başladığı ve gelen ihbar üzerine itfaiye ekiplerinin hızla olay yerine sevk edildiği öğrenildi. Ancak alevlerin kısa sürede büyümesi sonucu evin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Maddi zararın 180 bin Euro’nun üzerinde olduğu belirtilirken, evin tamiratının 6 aydan uzun süreceği tahmin ediliyor.

