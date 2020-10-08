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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 08.10.2020 - 11:08 | Son Güncelleme:

‘Federasyonda yaşananlar, milli takımın imajını etkilemez’

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‘Federasyonda yaşananlar, milli takımın imajını etkilemez’
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Almanya Futbol Federasyonu son yıllarda skandallardan kurtulamıyor. 2006 yılında düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonluğu’na ev sahipliği yapabilmek için FIFA delegelerine rüşvet verme skandalına adı karışan federasyon, daha sonra milli futbolcu Mesut Özil’e yapılan haksızlıkla gündeme geldi. Şimdi de vergi kaçırma suçlamasıyla polis baskınına uğradı.

TÜM bu yaşananlar Alman Futbol Federasyonu’nun itibar ve imaj kaybına yol açarken, bu skandallar yüzünden Almanya Milli Takımı’nın imaj ve saygınlık kaybına uğrayıp uğramadığı sorusu gündeme getirdi. Federal Meclis Spor Komisyonu Başkanı Dagmar Freitag, Almanya Milli Takımı’nın tüm yaşananlara rağmen imajının zedelenmediğine inandığını söyledi. SPD milletvekili Freitag, şunları söyledi: “Ben taraftarların yaşanan skandalları direkt milli takımla bağdaştırdığına inanmıyorum. Jocahim Löw ve milli futbolcular sahada alacakları iyi sonuçlarla imajlarını en iyi seviyeye çekerler. Löw’ün futbolcularının saha kenarındaki reklam panolarıyla bir ilişkisi yok. Elbette Dünya Şampiyonluğu’na ev sahibi olabilmek için yapılanlar federasyonun imajına ve itibarına büyük zarar verdi. Ancak kalıcı olarak onun imajını bozmadı. Adının sık sık skandallarla anılması dikkat çekici. Vergi kaçırma suçlamasıyla başlatılan soruşturmayı yakından takip edeceğiz.”

 

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