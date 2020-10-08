‘Federasyonda yaşananlar, milli takımın imajını etkilemez’

TÜM bu yaşananlar Alman Futbol Federasyonu’nun itibar ve imaj kaybına yol açarken, bu skandallar yüzünden Almanya Milli Takımı’nın imaj ve saygınlık kaybına uğrayıp uğramadığı sorusu gündeme getirdi. Federal Meclis Spor Komisyonu Başkanı Dagmar Freitag, Almanya Milli Takımı’nın tüm yaşananlara rağmen imajının zedelenmediğine inandığını söyledi. SPD milletvekili Freitag, şunları söyledi: “Ben taraftarların yaşanan skandalları direkt milli takımla bağdaştırdığına inanmıyorum. Jocahim Löw ve milli futbolcular sahada alacakları iyi sonuçlarla imajlarını en iyi seviyeye çekerler. Löw’ün futbolcularının saha kenarındaki reklam panolarıyla bir ilişkisi yok. Elbette Dünya Şampiyonluğu’na ev sahibi olabilmek için yapılanlar federasyonun imajına ve itibarına büyük zarar verdi. Ancak kalıcı olarak onun imajını bozmadı. Adının sık sık skandallarla anılması dikkat çekici. Vergi kaçırma suçlamasıyla başlatılan soruşturmayı yakından takip edeceğiz.”