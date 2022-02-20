Federasyon mahkemeyi beklemedi, 11 puanı sildi

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MAHKEMENİN iflas kararını beklemeyen Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Türkgücü’ne ceza yağdırdı. DFB tarafından yapılan açıklamaya göre 9 puanın bütçede açık olması nedeniyle, 2 puanın da yükümlülüklerin yerine getirilmemesi dolayısıyla toplam 11 puanın silinmesine karar verildiği duyuruldu. Böylece ligin en alt sırasına gerileyen Münih Türkgücü kulübünden yapılan açıklamada kararın şaşkınlık yarattığı belirtilerek, “Pandemi dönemindeki zor koşulların dikkate alınarak ceza indirimine gidilmesi düşünülebilirdi” ifadelerine yer verildi. Cumartesi günü MSV Duisburg’a karşı oynanan deplasman maçını da 2-0 kaybeden Münih Türkücü, ligin en alt sırasına demir attı. 15 puanı bulunan Türkgücü, 28 Şubat günü Saarbrücken takımını konuk edecek. Bütçesinde 2 milyon euro açık bulunduğu belirtilen Münih Türkücü bir süre önce iflas başvurusunda bulunmuştu.