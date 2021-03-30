Federalizm salgınla mücadeleye zarar mı veriyor?

CİVEY Kamuoyu Araştırma şirketi tarafından yapılan ankete katılanların önemli bir bölümü de eyalet başbakanları konferansının ortak bir karar alma becerisi olduğuna inanmadığını söyledi. Ankete katılanlara, “Federal sistem korona salgınıyla mücadelede yarar mı sağladı, yoksa zarar mı verdi?” şeklinde soru yönetildi. Bu soruya, “Zarar verdi” diyenlerin oranı yüzde 53.1’i oldu. “Daha çok zarar verdi az fayda sağladı” diye düşünenlerin oranı yüzde 24.8 olurken, federalizmin yararlı olduğunu düşünenlerin oranı sadece yüzde 19 olarak tespit edildi. Anket, Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanları arasında yapılan son toplantının hemen ardından gerçekleştirildi. Ankete katılanların yüzde 38’i korona kriziyle mücadelede kararların Federal Meclis’te alınmasından yana görüş belirtirken, yüzde 18’i başbakanlığın karar vermesini, yüzde 13’ü eyalet başbakanları konferansında değerlendirilmesini istedi.