Federal Savcılık ‘NSU 2.0’ dosyasını istemedi

FEDERAL Savcılık sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Soruşturmanın ve kovuşturmanın federal savcılık tarafından yürütülmesini gerektiren durum yok” denildi. Almanya’da soruşturmalar istisnalar dışında eyaletlerin sorumluluğunda. Federal Savcılık ise terör, ajanlık veya devletin sırlarının çalınması gibi durumlarda devreye girip soruşturma yürütüyor.

Çoğunluğu kadınlar olmak üzere aralarında avukat, sanatçı, siyasetçi ve gazetecilerin de olduğu kamuoyunda tanınmış çok sayıda kişiye ‘NSU 2.0’ imzalı tehdit mektuplar gönderilmişti. Mektupların gönderilmesinde Hessen Eyalet polisinin parmağının bulunduğu yönünde güçlü iddialar da ortaya atılmıştı. Tehdit mektubu alanlardan biri de Hessen Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth. Ölüm tehdidi alanların kişisel bilgilerinin Hessen polis karakollarında araştırıldığının ortaya çıkması üzerine Beuth özel bir soruşturmacı görevlendirmişti.