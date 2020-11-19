Federal Meclis’te korona tacizi

ALMANYA’da yabancı ve İslam karşıtı aşırı sağcı ana muhalefet partisi AfD, giderek saldırganlık dozunu artırıyor. Çarşamba günü parlamentoda yaşanan olaylar endişe verici. Meclis’te ‘Enfeksiyon Koruma Yasa Tasarısı’ tartışılıp oylandı. Aynı gün koronanın yalan olduğunu savunan aşırı sağ ve komplo teorisi yanlıları, Berlin’de gösteri düzenledi. Göstericiler daha önce bir gösteride ellerinde eski imparatorluk bayraklarıyla parlamentoya hücum etmiş ve olaylar yaşanmıştı.

Polis bu sefer parlamentoyu kordon altına aldı ve göstericilerin parlamento çevresine girmesine engel oldu.

Ancak aşırı sağ AfD milletvekilleri yasa tasarısını oylama sırasında milletvekillerini sindirmeleri ve korkutmaları amacıyla ‘göstericileri ziyaretçi listesinden Meclis’e soktu’. Meclis’e giren aşırı sağ göstericiler parlamento koridorlarında bakan ve milletvekillerini taciz etti.

Ziyaretçi rolündeki bir kadın, Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’i koridorda sıkıştırıp hakaret etti ve aynı zamanda cep telefonuyla videoya çekerek, YouTube kanalında paylaştı.

BUNUN SONUÇLARI OLUR

Binlerce hükümet karşıtı aşırı sağ ve komplo teorisi yanlıları dışarıda gösteri yaparken ve polise taş, şişe, havai fişek atarken, ziyaretçi rolüyle parlamentoya sızanlar milletvekillerini korkutmak istedi. Olay parlamentoyu ayağa kaldırdı. Muhalefet partisi FDP meclis grubundan Marco Buschmann, “Eğer AfD milletvekillerinin Meclis’e baskı amacıyla yetkisi olmayan kişileri içeri aldığı doğruysa, bunun sonuçları olur” dedi.

Yeşiller meclis grubundan Britta Hasselmann, “Bizim demokrasimizi ve parlamentoyu demokrasi düşmanlarına karşı savunmak zorunda kalmış olmamız korkunç bir gelişme” diye konuştu. Hasselmann, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble’nin detaylı bir rapor hazırlamasını istedi.

Hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) grubundan Michael Grosse Brömer, “Milletvekillerini taciz ederek çalışmalarını engellemek, demokrasimizin temelini kazmak anlamına gelir” dedi ve olayın tüm yanlarıyla aydınlatılmasını istedi.

Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Lars Klingbeil, olayı tamamen demokrasiye aykırı ve çirkin olarak niteledi.

HEM YALANLADI HEM DOĞRULADI

AfD grubundan Bernd Baumann ise önce, göstericilerin kendileri tarafından içeri sızdırıldığı konusunda ellerinde bir bilgi olmadığını savundu sonra da, “Ancak bazı milletvekillerinin ziyaretçi listesine yazdırdığı kişiler iç yönetmeliğe aykırı hareket ettiyse, bunun üzerine gideriz” dedi. Alman televizyon kanalı ARD’nin araştırmasına göre de parlamento koridorlarında milletvekillerini taciz edenler, AfD ziyaretçi listesinden Meclis’e girdi.

Aşırı sağ AfD, Meclis’te oylanan ‘Enfeksiyon Koruma Yasası’nı da tarihi çarpıtarak, 1933’te tüm yasama ve yabancı ülkelerle anlaşma yetkilerini nazi diktatörü Hitler hükümetine veren yetki yasasıyla kıyasladı.

2015’te mülteci akınına karşı milliyetçi söylemlerle bir anda güçlenen AfD, şimdi ekonomiyi olumsuz etkileyen korona önlemlerine karşı halkı mobilize ederek, göstericileri Meclis’e sokup milletvekillerini korkutarak, Almanya’yı istikrarsızlaştırmaya çalışıyor.