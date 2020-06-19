Federal Meclis’te hareketli dakikalar

POLİS bir yandan duvara tırmananı aşağı indirmek için ikna etmeye çalışırken, diğer yandan da binanın kuzeye bakan bölümünde güvenlik çemberi oluşturdu. Polisi yarım saat boyunca uğraştıran kimliği belirsiz kişi, tüm uyarılara rağmen aşağı inmeyi reddetti. Zaman zaman bağırıp bir şeyler anlatmaya çalıştı. Ancak söyledikleri kimse tarafından anlaşılmadı. İtfaiye ekiplerinin de müdahale etmek için hazırlık yaptığı sırada bina penceresinin önündeki alana geçen adama polis müdahale etti ve içeriye çekti. Meclisin dışında hareketli dakikaların yaşanmasına yol aça kişinin akli dengesinin bozuk olduğu öğrenildi.

