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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 19.06.2020 - 14:10,Son Güncelleme:

Federal Meclis’te hareketli dakikalar

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Federal Meclis’te hareketli dakikalar
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Almanya’da 30’lu yaşlarda bir adam, Kovid-19 salgını nedeniyle zor durumda bulunan işletme sahiplerine verilecek destek ile ailelere yapılacak çocuk yardımı paketinin tartışıldığı sırada Federal Meclis binasının duvarına tırmandı.

POLİS bir yandan duvara tırmananı aşağı indirmek için ikna etmeye çalışırken, diğer yandan da binanın kuzeye bakan bölümünde güvenlik çemberi oluşturdu. Polisi yarım saat boyunca uğraştıran kimliği belirsiz kişi, tüm uyarılara rağmen aşağı inmeyi reddetti. Zaman zaman bağırıp bir şeyler anlatmaya çalıştı. Ancak söyledikleri kimse tarafından anlaşılmadı. İtfaiye ekiplerinin de müdahale etmek için hazırlık yaptığı sırada bina penceresinin önündeki alana geçen adama polis müdahale etti ve içeriye çekti. Meclisin dışında hareketli dakikaların yaşanmasına yol aça kişinin akli dengesinin bozuk olduğu öğrenildi.

Federal Meclis’te hareketli dakikalar

Federal Meclis’te hareketli dakikalar

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