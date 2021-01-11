Federal Meclis’te güvenlik artırılacak

Bild am Sonntag gazetesindeki haberde, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, milletvekillerine konu hakkında gönderdiği bilgilendirme mektubunda, Berlin Eyalet Polisi’nin parlamento çevresindeki güvenliği artırma kararı aldığını ifade etti. Mektubunda, Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’deki olaylar hakkında bir rapor istediğini aktaran Schaeuble, eyalet yönetimiyle federal hükümetin Meclis’in güvenliği için neler yapılabileceğini değerlendireceğini kaydetti.

Almanya’da 6 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto eden ve içinde aşırı sağcıların bulunduğu bir grup, Meclis binasına girmeye çalışmış ancak polis bunu engellemişti.