Federal Meclis o önergeyi kabul etti

Haberin Devamı

SOSYAL Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, CDU/CSU ve FPD tarafından hazırlanan, ‘Okullarda ve üniversitelerde antisemitizme ve İsrail düşmanlığına kararlılıkla karşı çıkın ve özgür söylem alanı sağlayın’ başlığını taşıyan önerge Federal Meclis’te oylandı. SPD, Yeşiller, CDU/CSU, FDP ile aşırı sağcı AfD’nin oylarıyla kabul edilen önergeye, Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi karşı çıktı. Sol Parti grubu ise çekimser kaldı. Önergede, hükümetten antisemitizme ilişkin bilimsel araştırılmaları daha fazla desteklemesi, proje finansmanları verildiğinde Yahudilikle ilgili araştırmaların dikkate alınması, okul ve üniversitelerdeki antisemitizm ile ilgili bilgilerin toplanması ile Almanya’da, Avrupa Birliği’nde (AB) ve dünyada İsrail bilim kurumlarının, boykot edilmesine karşı net duruş sergilemesi talep edildi.

Haberin Devamı

DERSLERDEN MEN ETME

Alman hükümetinin, eyalet yönetimleri ve ilgili eğitim kurumlarıyla antisemitik davranışlara karşı kararlılıkla harekete geçmesi iztenen önergede, “Antisemitik davranışların sonuçları olmalıdır. Bu nedenle okullar ve üniversiteler, yasal imkânlarını tamamen kullanmaları konusunda desteklenmelidir” ifadesi kullandı. Bunun ‘derslerden men etme veya ciddi durumlarda üniversiteden atılmayı da içerdiği’ aktarılan önergede, gerektiğinde hükümetin bu konuda üniversite ve eyalet yönetimleriyle başka yasal tedbirler de alabileceği kaydedildi. Önergede, okullarda da antisemitizmle mücadele edilmesi, derslerde Yahudi hayatına yer verilmesi ve Yahudi anma yerlerine gidilmesine ilişkin imkânların oluşturulması talep edildi.

ÜNİVERSİTELERE TALİMAT

Eyaletler Eğitim Bakanları Konferansı ile Almanya Rektörler Konferansı’nın, Uluslararası Holokost Anma İttifakı’nın (IHRA) antisemitizm tanımını benimsemesinden memnuniyet duyulduğu vurgulanan önergede, “Boykot çağrıları, meşru görülmeme, dezenformasyon ve Yahudi devletinin şeytanlaştırılması da dahil olmak üzere İsrail ile ilgili antisemitizmi yayan grupların faaliyetlerinin engellenmesi” istendi. Önergede, üniversitelerden antisemitizm olarak değerlendirilen olaylarla ilgili suç duyurusunda bulunmaları ve eğitim kurumlarında Yahudi öğrencilerin rahat etmelerinin sağlanması talep edildi.