×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Federal Meclis o önergeyi kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#Yahudi Ve İsrail Düşmanlığıyla Etkin Mücadele# CDU/CSU
Federal Meclis o önergeyi kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 13:23

Almanya’daki okullarda ‘Yahudi ve İsrail düşmanlığıyla etkin mücadele’ önergesi, Federal Meclis’ten geçti.

Haberin Devamı

SOSYAL Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, CDU/CSU ve FPD tarafından hazırlanan, ‘Okullarda ve üniversitelerde antisemitizme ve İsrail düşmanlığına kararlılıkla karşı çıkın ve özgür söylem alanı sağlayın’ başlığını taşıyan önerge Federal Meclis’te oylandı. SPD, Yeşiller, CDU/CSU, FDP ile aşırı sağcı AfD’nin oylarıyla kabul edilen önergeye, Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi karşı çıktı. Sol Parti grubu ise çekimser kaldı. Önergede, hükümetten antisemitizme ilişkin bilimsel araştırılmaları daha fazla desteklemesi, proje finansmanları verildiğinde Yahudilikle ilgili araştırmaların dikkate alınması, okul ve üniversitelerdeki antisemitizm ile ilgili bilgilerin toplanması ile Almanya’da, Avrupa Birliği’nde (AB) ve dünyada İsrail bilim kurumlarının, boykot edilmesine karşı net duruş sergilemesi talep edildi.

Haberin Devamı

DERSLERDEN MEN ETME
Alman hükümetinin, eyalet yönetimleri ve ilgili eğitim kurumlarıyla antisemitik davranışlara karşı kararlılıkla harekete geçmesi iztenen önergede, “Antisemitik davranışların sonuçları olmalıdır. Bu nedenle okullar ve üniversiteler, yasal imkânlarını tamamen kullanmaları konusunda desteklenmelidir” ifadesi kullandı. Bunun ‘derslerden men etme veya ciddi durumlarda üniversiteden atılmayı da içerdiği’ aktarılan önergede, gerektiğinde hükümetin bu konuda üniversite ve eyalet yönetimleriyle başka yasal tedbirler de alabileceği kaydedildi. Önergede, okullarda da antisemitizmle mücadele edilmesi, derslerde Yahudi hayatına yer verilmesi ve Yahudi anma yerlerine gidilmesine ilişkin imkânların oluşturulması talep edildi.

ÜNİVERSİTELERE TALİMAT
Eyaletler Eğitim Bakanları Konferansı ile Almanya Rektörler Konferansı’nın, Uluslararası Holokost Anma İttifakı’nın (IHRA) antisemitizm tanımını benimsemesinden memnuniyet duyulduğu vurgulanan önergede, “Boykot çağrıları, meşru görülmeme, dezenformasyon ve Yahudi devletinin şeytanlaştırılması da dahil olmak üzere İsrail ile ilgili antisemitizmi yayan grupların faaliyetlerinin engellenmesi” istendi. Önergede, üniversitelerden antisemitizm olarak değerlendirilen olaylarla ilgili suç duyurusunda bulunmaları ve eğitim kurumlarında Yahudi öğrencilerin rahat etmelerinin sağlanması talep edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AVRUPADAN HABER#Yahudi Ve İsrail Düşmanlığıyla Etkin Mücadele# CDU/CSU

BAKMADAN GEÇME!