Federal Meclis de onayladı

Başbakan Angela Merkel başkanlığında hafta ortasında yapılan Bakanlar Kurulu’ndan sonra Federal Meclis de ikinci aşıyı yaptıranlar ile virüse yakalanıp da iyileşenlerin sokağa çıkma yasağı, mağazalara girişlerde ve berbere gitmeden önce hızlı test yaptırılması gibi kısıtlamalardan muaf tutulmasına evet dedi. Büyük koalisyon hükümetini oluşturan CDU/CSU ile SPD’nin yanı sıra Yeşiller ve Sol Parti de halkın bir bölümü için de olsa daha fazla özgürlük içeren önergeye destek verdi. FDP ise çekimser oy kullandı. Bugün Eyaletler Meclisi’nin de onay vermesi halinde aşı yaptıranlar ile iyileşenlerin pazar günü itibariyle daha fazla özgürlüğe kavuşacakları belirtildi. Bu gruba girenler birden fazla kişiyle bir araya gelebilecek, ancak maske ve mesafe kuralları geçerli olacak.