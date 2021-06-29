‘Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı lağvedilsin’

FEDERAL hükümetin karar ve yetki alanlarında eyaletlerin tam bağımsızlığını kabul etmesi gerektiğini belirten Kretschmann, “Nasıl eyaletlerin Dışişleri Bakanı yoksa, federal düzeye de Federal Araştırma Bakanlığı olmamalı” açıklamasında bulundu. Hür Demokrat Parti (FDP) ise Kretschmann’ın bu yöndeki açıklamalarına tepki gösterdi. FDP Genel Başkan Yardımcısı Johannes Vogel, Federal Bilim ve Araştırma Bakanlığı’nın yetki alanının geliştirilmesi önerisinde bulundu. Vogel, federal düzeyde geçerli bir eğitim politikası izlenmesi ve uygulanması için bakanlığın yetkisinin artırılmasının kaçınılmaz olduğunu da vurguladı.