‘Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı lağvedilsin’
Yeşiller’li Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, Federal Bilim ve Araştırma Bakanlığı’nın lağvedilmesini gündeme getirdi. Eğitim alanında yetkinin her eyaletin kendi tekelinde olduğuna dikkati çeken Kretschmann, “Hiçbir yetkisi olmayan bir bakanlık niye var?” dedi.
FEDERAL hükümetin karar ve yetki alanlarında eyaletlerin tam bağımsızlığını kabul etmesi gerektiğini belirten Kretschmann, “Nasıl eyaletlerin Dışişleri Bakanı yoksa, federal düzeye de Federal Araştırma Bakanlığı olmamalı” açıklamasında bulundu. Hür Demokrat Parti (FDP) ise Kretschmann’ın bu yöndeki açıklamalarına tepki gösterdi. FDP Genel Başkan Yardımcısı Johannes Vogel, Federal Bilim ve Araştırma Bakanlığı’nın yetki alanının geliştirilmesi önerisinde bulundu. Vogel, federal düzeyde geçerli bir eğitim politikası izlenmesi ve uygulanması için bakanlığın yetkisinin artırılmasının kaçınılmaz olduğunu da vurguladı.