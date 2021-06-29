MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı lağvedilsin’
GeriAvrupa ‘Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı lağvedilsin’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: DPA
Haber Giriş: 29.06.2021 - 13:53 | Son Güncelleme:

‘Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı lağvedilsin’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı lağvedilsin’

Yeşiller’li Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, Federal Bilim ve Araştırma Bakanlığı’nın lağvedilmesini gündeme getirdi. Eğitim alanında yetkinin her eyaletin kendi tekelinde olduğuna dikkati çeken Kretschmann, “Hiçbir yetkisi olmayan bir bakanlık niye var?” dedi.

FEDERAL hükümetin karar ve yetki alanlarında eyaletlerin tam bağımsızlığını kabul etmesi gerektiğini belirten Kretschmann, “Nasıl eyaletlerin Dışişleri Bakanı yoksa, federal düzeye de Federal Araştırma Bakanlığı olmamalı” açıklamasında bulundu. Hür Demokrat Parti (FDP) ise Kretschmann’ın bu yöndeki açıklamalarına tepki gösterdi. FDP Genel Başkan Yardımcısı Johannes Vogel, Federal Bilim ve Araştırma Bakanlığı’nın yetki alanının geliştirilmesi önerisinde bulundu. Vogel, federal düzeyde geçerli bir eğitim politikası izlenmesi ve uygulanması için bakanlığın yetkisinin artırılmasının kaçınılmaz olduğunu da vurguladı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi