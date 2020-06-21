Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek: Okullar kapanabilir

Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek “Koronavirüs tehlikesi sürerse okullar kapanabilir” dedi. Frankfurter Allgemeinen Sonntagzeitung’a (FAZ) konuşan Bakan Karliczek, normal bir eğitime yaz tatilinden sonra geçmenin mümkün olamayabileceğine dikkat çekti. Bakan Karliczek “Virüs tam olarak gitmedi. Eğer birilerine okullarda virüs bulaşırsa okulların tekrar kapanabileceğini hesaplamak zorundayız” dedi. Karliczek, durumun ne kadar kırılgan olduğunu, Gütersloh bölgesindeki mezbahada ortaya çıkan vakalardan sonra bölgedeki tüm okulların yeniden kapatılmasının gösterdiğini hatırlatarak “Dikkatli olmaya devam etmek zorundayız” dedi. DİJİTALLEŞME SÜRECEK

Okullarda eğitimin dijitalleşmesi yolunda daha fazla adımlar atacaklarını da belirten Bakan, yüz yüze eğitimin vazgeçilmez olduğunun da altını çizdi. Evde eğitimin son çare olarak düşünüldüğünü kaydeden Bakan “Ama ve fakat demeden yüz yüze eğitimi sürdüreceğiz. Okullarda dijitalleşme çalışmaları da devam edecek. Bu yönde yatırımlar sürüyor. Son haftalarda yaşananlar bize eğitimin yüz yüze yapılmasının ne kadar önemli olduğunu gösterdi” dedi.