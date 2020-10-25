Feci kazada 16 yaşındaki genç kız öldü

EDİNİLEN bilgiye göre, cumartesi akşamı Schleswig Holstein eyaletinin sınırları içinde kalan Mözen ve Leezen kasabaları arasındaki karayolunda meydana gelen kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu oldu. Karşı şeride geçen otomobil hızla yolun hemen kenarında bulunan bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan otomobilin arka kısmı o sırada yoldan geçen yolcu otobüsünün yan camına çarptı. Otomobilin çarptığı bölümdeki koltukta oturan 16 yaşındaki genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi. Otobüs yolcularından dördü de yaralandı. Otobüsteki diğer beş yolcu ise yara almadan kurtuldu. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldılar.

ANNE-BABA KAZAYI SİNYALDEN ÖĞRENDİ

Kazada ölen genç kızın babası ise kızının öldüğünü cep telefonun hep aynı yerde sinyal vermesi üzerine öğrendi. Baba gece boyunca kızına telefonla ulaşamadı. Telefondaki takip uygulamasında kızının telefonun hep aynı noktada sinyal verdiğini görünce eşiyle birlikte otomobillerine binip sinyalin geldiği yere gittiler. Ulaştıkları yerde korkunç kazayı gören anne ve baba, kızlarının öldüğü haberiyle büyük şok geçirdiler.

SÜRÜCÜ KAYIP

Anne ve babaya ilk yardım ekibi destek verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri kullanılmaz hale gelen otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişiyi göremedi. İtfaiye Sözcüsü Patrick Juschka “Ekipler olay yerine vardığında otomobilin sürücüsü ve yandaki kişiden iz yoktu. Polis helikopteri ve termal kamerayla yapılan tüm aramalara rağmen bölgede hiçbir ize rastlanılmadı” dedi.