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FDP’yi devre dışı mı bırakmak için...FDP’yi devre dışı mı bırakmak için...

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#Almanya#Rusya-Ukrayna Savaşı#Robert Habeck
FDP’yi devre dışı mı bırakmak için...FDP’yi devre dışı mı bırakmak için...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 11:31

Almanya, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş nedeniyle yaşanan enerji krizine rağmen son üç nükleer santralı da kapatmıştı. Başbakan Olaf Scholz ile Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck’in, santrallarda üretime devam edilmesinden yana olan FDP’yi devre dışı bırakmak için kendi aralarında anlaştığı ileri sürüldü.

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Bild am Sonntag gazetesi, Başbakan Angela Merkel döneminde 31 Aralık 2022 tarihinde kapatılması öngörülen son üç nükleer santralın kapatılması konusunda Scholz ile Habeck’in birlikte hareket ettiklerini yazdı. Haberde Scholz’un, Rusya’nın Almanya’ya doğal gaz ve elektrik satışını durdurması üzerine faaliyetteki santralların üretime devam etmesinden yana olduğuna yer verilen haberde, küçük ortak FDP’nin üretime uzun süre devam edilmesi isteğinin yolunu kesmek için Habeck’le önceden anlaştığı belirtildi. Şansölye Scholz’un Yeşiller’in de FDP’nin de taleplerini göz önünde bulundurmayıp son üç nükleer santralın üretime 15 Nisan 2023’e kadar devam etmesi kararının Yeşiller’le birlikte alınmış bir karar olduğu ileri sürüldü.
Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Bild am Sonntag gazetesine, “Kararı Şansölye Scholz verdi ve nükleer santrallardaki üretimi 15 Nisan 2023’e kadar uzattı. Ortaklara da sadece bu konuda bilgi verdi” açıklamasında bulundu. Federal Meclis Araştırma Komisyonu’nun ise bu konuyu perşembe günü görüşeceği ve Şansölye Olaf Scholz ile Bakan Robert Habeck’in tanık olarak dinleneceği açıklandı.

 

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#Almanya#Rusya-Ukrayna Savaşı#Robert Habeck

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