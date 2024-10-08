FDP’nin yeni sığınmacı önerileri ortakları kızdırdı

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FDP’nin önerilerine özellikle Yeşiller Partisi ve SPD’den eleştiri geldi. Yeşiller Partisi Eş Başkanı Omid Nouripour, koalisyon içinde her türlü öneriyi değerlendirmeye açık olduklarını ancak halihazırda üzerinde anlaşmaya varılmış politikaların uygulanması gerektiğini vurguladı.

Federal Meclis’te görüşülmekte olan güvenlik paketiyle ilgili olarak konuşan Omid Nouripour, “Benim tavsiyem önce tedbirleri uygulamak ve ardından yeni teklifler sunmaya devam etmeden önce başka nelere ihtiyaç olduğunu incelemek olacaktır” dedi. Nouripour, ayrıca Federal Adalet Bakanı tarafından halihazırda anayasaya aykırı olarak sınıflandırılmış olan önerilerin tartışılmaya devam edilmemesini tavsiye edeceğini de söyledi. SPD’den Rolf Mützenich ise FDP’nin sürekli yeni öneriler getirmesinin rahatsız edici olduğunu belirtti.

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TERÖR SUÇLARINI ÖVENLER DAHA KOLAY SINIR DIŞI EDİLECEK

FDP’nin önerileri arasında, güvenli kabul edilen ülkelerin listesinin genişletilmesi, Hindistan, Kolombiya ve Ermenistan gibi ülkelerin bu listeye eklenmesi bulunuyor. Bu ülkelerden gelen sığınma başvuruları hızla reddedilebilir. Ayrıca, sınır dışı edilmesi gereken kişilerin transferlerinde federal hükümetin yetkili olması ve uçuş şirketleriyle iş birliğinin artırılması talep ediliyor. Terör suçlarını öven kişilerin de daha kolay sınır dışı edilebilmesi için yasal düzenlemeler yapılması isteniyor. Koalisyon ise daha önce üzerinde anlaştıkları ‘Güvenlik Paketi’ni uygulamaya geçmek için hazırlık yapıyor. Bu paket, Dublin Anlaşması çerçevesinde diğer Avrupa ülkelerine yönlendirilecek sığınmacılar için yardımların kesilmesi ve biyometrik veri eşleşmesinin kullanılmasını içeriyor.