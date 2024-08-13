FDP’nin teklifi, Yeşiller’i kızdırdı

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‘Geleceğin planı-Otomobil için politika’ başlığı altında hazırlanan ve FDP yönetimi tarafından kabul edilen ‘Ulaşım Politikasında Hedefler’ arasında, kent merkezlerinde sürücülerin otomobillerini ücretsiz park edebilmeleri yer aldı. Bunun mümkün olmaması halinde, Alman Demir Yolları ve toplu taşıma araçları ile aylık 49 Euro’luk biletlerle ülke genelinde seyahat edebilme olanağı sağlanması uygulamasında olduğu gibi, aylık makul bir ücret karşılığı kent merkezlerinde park etme olağanı yaratılması önerildi. FDP’nin planları arasında Almanya’nın çeşitli kesimlerinde kentlerde bisiklet yollarının genişletilmesinin durdurulması da yer aldı. Büyük kentlerin çoğunda caddelerde özel bisiklet şeritlerinin oluşturulmasının trafiği büyük ölçüde olumsuz yönde yönde etkilediğine dikkat çekilirken, Yeşiller’in bu yöndeki ısrarlı politikasına atıfta bulunularak, “Biz ideolojik politikalardan yana değiliz” denildi.

‘BİSİKLET YOLU KAÇINILMAZ’FDP’nin önerileri arasında, şu anda geçerli yasalara göre ehliyeti olan 17 yaşındakilere beraberlerinde 18 yaşın üzerinde ehliyetli birilerinin bulunması halinde otomobil kullanma izni verildiği halde, bu uygulamanın değiştirilerek 16 yaşındakilere de aynı imkânın sağlanması yer aldı. FDP’nin liberal bir ulaşım politikasından yana olduğunun altı çizilirken, ideolojik nedenlerle insanlara baskı yapılmasına Almanya gibi özgürlükçü ve demokratik hukuk devletinde yer olmaması gerektiğinin altı çizildi.FDP’nin önerisine ilk tepki koalisyon ortağı Yeşiller’den geldi. Yeşiller, iklim korunması alanında hedeflere ulaşılması için kent merkezlerinde bisiklet yolları ve bisiklet şeritleri oluşturulmasının kaçınılmaz olduğu görüşünü savundu. Almanya’da bazı yerel yönetimler de park ücretlerinin iklim korumasına katkısı olduğu gibi önemli bir gelir kaynağı olduğuna dikkati çekerken, FDP’nin planlarına karşı çıktı.