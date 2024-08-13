FDP’nin teklifi, Yeşiller’i kızdırdı

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‘Geleceğin planı-Otomobil için politika’ başlığı altında hazırlanan ve FDP yönetimi tarafından kabul edilen ‘Ulaşım Politikasında Hedefler’ arasında, kent merkezlerinde sürücülerin otomobillerini ücretsiz park edebilmeleri yer aldı. Bunun mümkün olmaması halinde, Alman Demir Yolları ve toplu taşıma araçları ile aylık 49 Euro’luk biletlerle ülke genelinde seyahat edebilme olanağı sağlanması uygulamasında olduğu gibi, aylık makul bir ücret karşılığı kent merkezlerinde park etme olağanı yaratılması önerildi. FDP’nin planları arasında Almanya’nın çeşitli kesimlerinde kentlerde bisiklet yollarının genişletilmesinin durdurulması da yer aldı. Büyük kentlerin çoğunda caddelerde özel bisiklet şeritlerinin oluşturulmasının trafiği büyük ölçüde olumsuz yönde yönde etkilediğine dikkat çekilirken, Yeşiller’in bu yöndeki ısrarlı politikasına atıfta bulunularak, “Biz ideolojik politikalardan yana değiliz” denildi.