FDP’nin Münih Doğu adayı Mahmut Türker fırsat eşitliği için sahada

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Almanya genelinde 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak Federal Meclis seçimleri için FDP, Münih milletvekili adaylarını bir basın toplantısıyla tanıttı. Münih’in dört seçim bölgesi olan Münih Nord, Münih West, Münih Süd ve Münih Ost bölgelerinin adayları, düzenlenen toplantıda basın mensuplarına kendilerini tanıttı. Adaylar, “Ekonomisiz bir şey olmaz” ifadeleriyle ortak hedeflerini vurgulayarak ekonomi odaklı politikalarına dikkat çektiler.