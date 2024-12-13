FDP’nin Münih Doğu adayı Mahmut Türker fırsat eşitliği için sahada

Tevfik ŞENDÖL-Nilgün STAUCH/MÜNİH
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 11:50
Federal Meclis milletvekil Adayı Mahmut Türker ile Hür Demokratlar Partisi (FDP) Federal Meclis’te Münih Seçim bölgesindeki adaylarını basınla buluşturdu.
Almanya genelinde 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak Federal Meclis seçimleri için FDP, Münih milletvekili adaylarını bir basın toplantısıyla tanıttı. Münih’in dört seçim bölgesi olan Münih Nord, Münih West, Münih Süd ve Münih Ost bölgelerinin adayları, düzenlenen toplantıda basın mensuplarına kendilerini tanıttı. Adaylar, “Ekonomisiz bir şey olmaz” ifadeleriyle ortak hedeflerini vurgulayarak ekonomi odaklı politikalarına dikkat çektiler.
FIRSAT EŞİTLİĞİNİ ÖN PLANDA TUTACAK
Münih’in yaklaşık 300 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Doğu bölgesi adayı, 57 yaşında, iki çocuk babası Havacılık ve Uzay Teknolojisi Yüksek Mühendisi Mahmut Türker
, kendisini tanıttı. Türker, 1971 yılında, henüz 4 yaşındayken misafir işçi statüsünde, aile birleşimi yoluyla geldiği Almanya’da, uçak mühendisliği hayalini gerçekleştirmek için eğitimini başarıyla tamamladığını belirtti. Almanya’nın önde gelen havacılık şirketlerinden birinde 25 yıldır görev yaptığını ve 30 yıldır FDP bünyesinde aktif siyaset yaptığını vurguladı. Türker, sosyal, ekonomik, eğitim ve çalışma alanlarında liyakat ve fırsat eşitliğini ön planda tutan bir program hazırladığını ifade ederek, bu hedeflerini özellikle Alman kökenli olmayan seçmenlere anlatmayı amaçladığını söyledi. Bunun için düzenlenen toplantılara katılarak birebir görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.