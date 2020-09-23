FDP’nin iktidara ortaklık hayali

YANİ hem Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri CDU/CSU) ve Yeşiller’le ‘Jamaika koalisyonu’ (siyah-sarı-yeşil) hem de Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller’le ‘Trafik lambası koalisyonu’ (kırmızı-sarı-yeşil) oluşturabileceklerini şimdiden ilan etti.

23 Mayıs 1949’da Anayasa’nın kabulüyle resmen kurulan Federal Almanya Cumhuriyeti’nde FDP hem CDU/CSU hem de SPD ile yıllarca ortaklık etti.

FDP, 1949-1956, 1961-1966, 2009-2013 yılları arasında CDU/CSU ile 1969-1982 yıllarında da SPD ile ortaklık ederek iktidarda 45 yıl boyunca söz sahibi oldu.

24 Eylül 2017’de yapılan genel seçimlerden sonra da iktidara yeniden ortak olma şansını yakaladı.

Toplam oyların yüzde 32.9’unu alarak seçimlerden ‘en güçlü kanat’ olarak çıkan CDU/CSU’nun başbakan adayı Angela Merkel, yüzde 10.7 oy alan FDP ile yüzde 8.9 oy toplayan Yeşiller’e ‘Jamaika koalisyonu’ oluşturmayı teklif etti.

Uzun süre pazarlık edildi.

Hedefe çok yaklaşıldığı halde, FDP Lideri Christian Lindner, 19 Kasım’da “Yanlış yönetmektense yönetmemek daha iyidir” diyerek ‘pazarlık masasını’ terk etti.

Zaten baştan beri Sol Parti ve sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ile kesinlikle ortaklık etmeyeceklerini ilan eden Başbakan Merkel’e yeniden SPD ile ‘büyük koalisyon’ yolu gözüktü.

Çünkü toplam oyların sadece yüzde 20.5’ini alan SPD’nin, FDP ve Yeşiller’le rakamsal olarak hükümet kurma şansı yoktu.

Ve öyle de oldu.

Daha seçim akşamı sonuçlar şekillenmeye başlar başlamaz, “Bizim yerimiz muhalefet. Büyük koalisyona yokuz” diyen SPD, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in devreye girmesiyle CDU/CSU ile büyük koalisyon pazarlığına “Evet” dedi.

Uzun süren pazarlıklardan sonra CDU/CSU ile ‘büyük koalisyon hükümetini’ sürdürme kararı aldı.

14 Mart’ta, yani seçimlerden yaklaşık 6 ay sonra Angela Merkel yeniden başbakan seçilerek “Yola büyük koalisyonla devam” dedi.

*

İşte bundan 3 yıl önce ‘Jamaika koalisyonu’ oluşturulmasına yanaşmayan Christian Lindner, böyle bir ortaklığa şimdi daha sıcak bakıyor.

O zaman ani karar verip koalisyon pazarlıklarına son vermenin bir hata olduğunu itiraf ediyor.

Ama Lindner’in görmek istemediği bir şey var.

Son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa, CDU/CSU yüzde 36, Yeşiller yüzde 22, SPD yüzde 14, AfD yüzde 8, Sol Parti yüzde 8 ve FDP yüzde 5 civarında oy alacaktır.

Bu veriler ışığında ‘Jamaika koalisyonu’ hayaldir.

Çünkü CDU/CSU ile Yeşiller, başka bir ortağa gerek duyulmadan ‘siyah-yeşil koalisyon’ oluşturma imkânına sahiptir.

Hem de rahat rahat.

Zaten daha şimdiden hem CDU/CSU hem de Yeşiller, böyle bir ortaklığa sıcak baktıklarını gizlememektedir.

Yani Lindner’in “Jamaika koalisyonu” beklentisi tamamen hayaldir.

‘Trafik lambası koalisyonu’ da öyle.

Verilere göre SPD, FDP ve Yeşiller’in toplam oy oranı yüzde 40’ı zar zor geçmektedir.

Yani Lindner’in ‘kırmızı-sarı-yeşil koalisyon’ oluşturulup, iktidara ortak olma beklentisi de tamamen hayaldir.

Şayet gelecek yıl yapılacak genel seçimlere kadar CDU/CSU ve Yeşiller çok büyük bir hata yapmazlarsa, FDP’li Lindner’in bu beklentisi tamamen hayal olarak kalacaktır.