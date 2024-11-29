FDP’nin ‘D-Day’ planı

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FDP Genel Başkanı ve dönemin Federal Maliye Bakanı Christian Lindner, Şansölye Olaf Scholz’u, kendilerini 6 Kasım’da hükümetten kovmayı önceden planlamakla suçlarken, FDP’nin ise daha önce davranarak ortaklığı bitirme planı hazırladığı belirlendi. Almanya’da bazı medya organlarında bu yönde iddiaların yoğunlaşması üzerine partinin kendi internet sitesinde 8 sayfadan oluşan ‘D-Day Akış/Seyir Senaryoları-Önlemler’ (Avrupa’yı Alman Nazilerden kurtarmak için müttefiklerin 6 Haziran 1944 tarihindeki Normandiya Çıkarması) başlıklı plan yayımlandı. Parti yöneticileri önceleri, Alman basınında çıkan ‘D-Day’ söylemini yalanladıkları halde, FDP’nin kendi sitesinde de aynı başlığa yer verildi.

SONBAHAR KARARLARI

FDP’den yapılan açıklamada, “FDP’nin koalisyonu bitirmek için kasım ayı ortalarından beri farklı senaryolara yer verilmekte. FDP Genel Merkezi’ne parti içi hazırlanan dokümanlarla ilgili bir dizi talepler oldu. Hazırlanan belgelerle ilgili yanlış intibalar oluşmasını engellemek ve şeffaflık yaratmak için kendimiz yayımlamayı yeğledik” denildi. Parti tarafından ‘Çalışma Belgesi’ olarak nitelenen ve parti içinde değerlendirilmek hazırlanan bu dokümanlarda, koalisyonun bitme tartışmalarının ve FDP’nin federal hükümeti terk etme yollarının kamuya nasıl yansıtılacağı senaryolarının da yer aldığı görüldü. Önceden de görüşülerek 24 Ekim’de yazılı olarak hazırlanan ve son değişiklik 5 Kasım’da yapılan bu dokümanlarda, FDP Genel Başkanı Christian Lindner’in daha önce ilan ettiği ‘sonbahar kararlarında’, köklü bir ekonomik dönüşüm konusunda uzlaşmaya varılamaması durumunda koalisyonu bitirme kapısını açık bıraktığı yer aldı. Ayrıca Şansölye Scholz’a önceden böyle bir durumda erken seçime gidilmesi önerisini ilettiğine de yer verildi.



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KONUŞMA METNİ BİLE HAZIR

Strateji dokümanlarında izlenmesi gereken yol ve koalisyonu sonlandırma tarihleriyle ilgili öneriler de yer aldı. “Alan Savaşı” başlıyor söyleminin de yer aldığı plan ‘Nabız, kalitatif anlatım, kantitatif anlatım ve açık alan savaşı’ olmak üzere 4 aşamadan oluştu. Koalisyonu terk etmenin yılın 45. haftasında 5-11 Kasım tarihlerinde ilan edilmesi, ABD’de yapılacak seçimlerde kötü bir sonuç alınması göz önünde bulundurularak 4 Kasım’da açıklama yapılmaması da önerildi. Ayrıca parti bu tutumunu Genel Başkan Christian Lindner’in düzenlenecek bir toplantıda, “Almanya tam bir krizin içinde. Ekonomik durgunluk ikinci yılında. Bu durgunluğun tedirginliğini yaşıyoruz. Refahımızı, geleceğimizi ve iş yerlerimizi kaybetme tedirginliği yaşıyoruz. Emekli aylığı, sosyal birliktelik ve güvenliğimizin tedirginliğini yaşıyoruz. Demokrasimizin tedirginliğini yaşıyoruz. Biz, bize ve ülkemize olan güveni kaybettik. Her yerde, her alanda sorun görüyoruz ama umut görmüyoruz. Oysa, bizim gelişme sorunumuz çözülebilir. Ancak bunun için kararlılık gerekir” içerikli bir konuşma yaparak ilan etmesi de önerilen senaryolar arasında yer aldı. Koalisyonu terk ilanının FDP Genel Merkezi ‘Hans Dietrich Genscher Evi’, ‘Federal Basın Evi’, Federal Meclis veya açık havada düzenlenecek bir basın toplantısında olduğu gibi televizyondaki özel bir programda, video konferans yöntemiyle veya Frankfurter Allgemeine Gazetesi’nde (FAZ) yayımlanacak bir makale ile duyurulmasının bile planlandığı ortaya çıktı.

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YALANLARINI KENDİLERİ DOĞRULADI

Şansölye Olaf Scholz’un taze borç alınmamasında direndiği için Lindner’i görevden almasıyla 6 Kasım akşamı partinin koalisyondan ‘kovulmasından’ sonra bazı gazetelerde, FDP’nin daha önceden ‘D-Day’ planları yaptığı yönündeki iddialar üzerine FDP Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai, “‘D-Day’ adını taşıyan bir belge yok. Bu yanlıştır. Bu tamamen medyanın yüzsüzlüğüdür” açıklamasında bulundu. FDP’nin gençlik teşkilatı Genç Liberaller (JuLi) Başkanı Franziska Brandmann da partisinin ‘D-Day’ söylemini kullanmadığını açıkladı. FDP Genel Başkan Yardımcısı ve Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, partinin koalisyonu terk etme yönünde önceden bir planı olduğu iddialarıyla ilgili, “Bu tamamen hikâye. Bu tamamen masal” açıklamasında bulundu. Ancak bu masalların gerçek ve yalanların doğru olduğunu, FDP kendi internet sitesinde yayımladığı metinle gözler önüne serdi. Yani FDP’nin sayfasında yayımlanan belge, FDP’lilerin yalan söylediğini ortaya çıkardı.

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PARLAMENTO SAVAŞ ALANI DEĞİL

FDP’nin ‘D-Day’ planı, eski ortakları SPD ve Yeşiller tarafından sert bir dille eleştirildi. Yeşiller Federal Meclis Grup Başkanı Britta Hasselmann, “Parlamento bir savaş alanı değildir. En iyi fikirler ve konseptler için mücadele demokrasinin parçasıdır. Bu FDP, ülkemizde sorumluluk üstlenmemelidir” açıklamasında bulundu. SPD Genel Sekreteri Matthias Miersch de FDP yönetimini halkı yanıltmak ve kandırmakla suçladı. Miersch, aynı zamanda FDP Genel Başkanı Christian Lindner’in halktan ve haksız yere suçladığı Şansölye Olaf Scholz’dan özür dilemesini istedi. SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil da X hesabından “Her şeyin bir bir ortaya çıkması iyidir. Halk böylece kimin ne olduğunu daha iyi görme olanağına sahip olur” paylaşımında bulundu. Yeşiller ile SPD, ‘D-Day’ ve ‘Schlachtfeld’ (Alan Savaşı) gibi İkinci Dünya Savaşı söylemlerinin kullanmasına da tepki gösterdi.