FDP’li Wolfgang Gerhardt yaşamını yitirdi

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FDP de sosyal medyada “Wolfgang Gerhardt’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yıllarca parti bünyesindeki Friedrich Naumann Vakfı Başkanı olarak da görev yapan FDP eski Genel Başkanı ve eski Federal Meclis Grup Başkanı Wolfgang Gerhardt bugün 80 yaşında yaşamını kaybetti. Düşüncelerimiz ailesinin, yakınlarının ve dostlarının yanındadır” paylaşımında bulundu. 1943 yılında Hessen eyaletine bağlı Hilpershain kentinde doğan Gerhardt, 1965’te FDP’ye üye oldu. 1995-2001 yıllarında FDP Genel Başkanı, 1998-2006 yıllarında FDP Federal Meclis Grup Başkanlığı, 1994-2013 yıllarında da milletvekilliği yaptı. Daha sonraki yıllarda ise Friedrich Ebert Vakfı Başkanlığını üstlendi.