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FDP’li Wolfgang Gerhardt yaşamını yitirdi

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#Almanya#Wolfgang Gerhardt#AVRUPADAN HABERLER
FDP’li Wolfgang Gerhardt yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 13:03

Almanya’da hükümet ortağı FDP’nin eski Genel Başkanı Wolfgang Gerhardt, yaşamını yitirdi. 80 yaşındaki Gerhardt’ın ölüm haberini, FDP Genel Başkanı ve Federal Maliye Bakanı Christian Lindner duyurdu.

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FDP de sosyal medyada “Wolfgang Gerhardt’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yıllarca parti bünyesindeki Friedrich Naumann Vakfı Başkanı olarak da görev yapan FDP eski Genel Başkanı ve eski Federal Meclis Grup Başkanı Wolfgang Gerhardt bugün 80 yaşında yaşamını kaybetti. Düşüncelerimiz ailesinin, yakınlarının ve dostlarının yanındadır” paylaşımında bulundu. 1943 yılında Hessen eyaletine bağlı Hilpershain kentinde doğan Gerhardt, 1965’te FDP’ye üye oldu. 1995-2001 yıllarında FDP Genel Başkanı, 1998-2006 yıllarında FDP Federal Meclis Grup Başkanlığı, 1994-2013 yıllarında da milletvekilliği yaptı. Daha sonraki yıllarda ise Friedrich Ebert Vakfı Başkanlığını üstlendi.

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#Almanya#Wolfgang Gerhardt#AVRUPADAN HABERLER

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