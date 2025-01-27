FDP’den “Sınır dışı merkezleri” önerisi

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ALMANYA’da ana muhalefet Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) sığınmacı ve düzensiz göç politikasında köklü değişim planları yaparken, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller’le oluşturdukları koalisyonu terk eden Hür Demokrat Parti (FDP), başvuruları kabul edilmeyenler için “Sınır dışı merkezleri” oluşturulmasını gündeme getirdi. CDU/CSU başbakan adayı Friedrich Merz’in Almanya’nın kapılarının düzensiz göçe ve sığınmacılara kapatılması planlarına tam destek veren FDP, haklarında sınır dışı edilme kararı bulunanların bir an önce ülkelerine geri gönderilmesi için hava limanlarında “Sınır dışı merkezleri” oluşturulmasını istedi. FDP aynı zamanda, başvuruları kabul edilmeyen sığınmacılar ile işledikleri suçlardan dolayı haklarında sınır dışı edilme kararı bulunanlara parasal yardım yapılmamasını da istedi.

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TALİBAN’LA PAZARLIK

23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimlerden sonra CDU/CSU ile ortaklığa hazır olduğunu haftalar önce ilan eden FDP, Suriyeli ve Afgan sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi için iki ülkedeki politik güçlerle görüşülmesini de önerdi. Sığınma başvurularının Avrupa Birliği (AB) sınırları dışında başka bir ülkede değerlendirilmesini de savunan FDP, hükümetin Taliban’la görüşmesini de gündeme getirirken, yurttaşlarını geri almak istemeyen ülkelere kalkınma yardımının durdurulmasını da önerdi. FDP ayrıca, Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel döneminde 2016 yılında AB ile Türkiye arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması’nın yeniden canlandırılmasını da istedi. FDP, “Seçimlerden sonra iktidara gelecek federal hükümet ilk 100 gün içinde bu sözleşmeyi hayata geçirmeli” açıklamasında da bulundu.

MERZ’E DESTEK

CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’in sığınmacı ve düzensiz göç politikasında köklü değişim planlarına SPD’li seçmenlerin de büyük bir bölümünün destek verdiği belirlendi. INSA tarafından yapılan kamuoyu yoklamasına göre Almanların yüzde 66’sının Merz’in planlarını desteklediği ve SPD’li seçmenler arasında da bu oranın yüzde 56’yı bulduğu belirtildi. “Güvenli ülke” statüsünde olmadığı halde, Almanların yüzde 68’inin Afganistanlıların ülkelerine geri gönderilmesinden yana olduğu da saptandı.